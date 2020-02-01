#Букви зібрали найголовніше про вчорашній вечір в Британії.

Через 47 років членства в ЄС, Британія прийняла рішення вийти з союзу. За таке рішення в 2016 році проголосували 52% громадян.

Для того щоб відбувся Brexit за угодою, знадобилися тисячі годин переговорів, зміна прем’єр-міністра і дострокові парламентські вибори.

Вчора європейські політики говорили про те, що їм шкода втрачати Британію, але вони вірять в успішне майбутнє для 27 інших членів союзу.

Австрійська поштова служба Österreichische Post випустила марку з приводу Brexit.

Реакція британських політиків

Екс-прем’єр-міністр Британії Тереза Мей також приєдналася до святкування виходу країни зі складу Євросоюзу.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що він “убитий горем”, залишаючи ЄС. Він зазначив, що понад мільйон громадян з Європи живуть і працюють в столиці.

“Мені дуже сумно. Наші європейські сусіди – це не ті люди, через яких ми повинні турбуватися або з підозрою ставитися. Вони наші друзі, громадяни ЄС – лондонці”, – сказав він.

У своєму відеозверненні прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав момент виходу Британії з ЄС – “чудовим моментом надії, моментом, який, як вони думали, ніколи не настане”.

Він визнав, що для декотрих існує реальне “відчуття тривоги і втрати” щодо того, що чекає попереду.

Він підкреслив, що його завдання зараз – об’єднати країну і “вивести нас вперед”.

“Це той момент, коли світанок і завіса піднімаються на новий акт в нашій великій національній драмі”.

Після його звернення, на урядовій будівлі на Даунінг-стріт запустився зворотний відлік часу до виходу.

Фото: ВВС

Реакція уряду Євросоюзу

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Brexit нагадав про те, що громадянам Євросоюзу необхідно більше уваги.

“В майбутньому потрібно буде набагато більше враховувати очікування європейських громадян Європейського Союзу. Також дуже важливо пояснити, яка щоденна додана вартість цього політичного проекту”, – сказав він.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що можливості для Британії не змінилися через Brexit.

Президент Європарламенту Давид Сассолі вважає, що це дозволить всім об’єднатися.

“Мені сумно бачити, що наші британські друзі йдуть”, – сказала президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Реакція світових лідерів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль з приводу Brexit.

Вона назвала цей день “глибоким розривом для всіх нас – ЄС і Німеччини”.

“Німеччина хоче залишатися близьким партнером і другом Британії, тому що нас об’єднують спільні цінності”, – сказала вона.

Також Меркель зазначила, що переговори ЄС з Великобританією про майбутні відносини “безумовно будуть непростими”.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вихід Великобританії з ЄС “шоком”.

“Це історичний застережливий сигнал, який … повинна почути вся Європа і змусити нас замислитися”, – сказав він.

За його словами, нездатність ЄС до реформ зробила його “козлом відпущення”. Він підкреслив, що “нам потрібно більше Європи”, щоб впоратися з викликом таких держав, як США і Китай.

Він також сказав, що французи ніколи не забудуть, скільки вони повинні Великобританії.

У США з цього приводу заявили, що тепер у Великобританії немає друга надійніше, ніж вони.

Святкування з приводу Brexit

Увечері на площі перед Парламентом почали збиратися громадяни, які підтримували або факт виходу країни з ЄС, або висловлювали повагу прем’єр-міністру Борису Джонсону, або сприймали цей день, як національне свято.

Фото: PA Media / Getty Images

Фото: PA Media

Фото: ВВС

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: AFP / Getty Images

Фото: AFP / Getty Images

Оскільки Біг Бен все ще на реставрації, британці зробили його копію, яка дзвонила в момент виходу з ЄС.

Прапор Великобританії, Юніон Джек, зняли з лінії прапорів держав-членів у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Двом чоловікам знадобилося менше хвилини, щоб зняти прапор зі входу в будівлю.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: ВВС

Після настання Brexit в різних частинах Великобританії почалися святкування цієї історичної події.

На площі біля Парламенту присутні заспівали “Боже, бережи королеву”. Після цього політик Річард Тіс заявив:

“Чи вірите чи ні, але ми більше не члени Євросоюзу”.

Фото: ВВС

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images