#Букви зібрали найголовніше про вчорашній вечір в Британії.

Через 47 років членства в ЄС, Британія прийняла рішення вийти з союзу. За таке рішення в 2016 році проголосували 52% громадян.

Для того щоб відбувся Brexit за угодою, знадобилися тисячі годин переговорів, зміна прем’єр-міністра і дострокові парламентські вибори.

Вчора європейські політики говорили про те, що їм шкода втрачати Британію, але вони вірять в успішне майбутнє для 27 інших членів союзу.

Австрійська поштова служба Österreichische Post випустила марку з приводу Brexit.

Реакція британських політиків

Екс-прем’єр-міністр Британії Тереза Мей також приєдналася до святкування виходу країни зі складу Євросоюзу.

At 11pm tonight, Britain will leave the European Union. After more than three years, we can finally say that we have delivered on the result of the 2016 referendum and have kept faith with the British people. — Theresa May (@theresa_may) January 31, 2020

Мер Лондона Садік Хан заявив, що він “убитий горем”, залишаючи ЄС. Він зазначив, що понад мільйон громадян з Європи живуть і працюють в столиці.

“Мені дуже сумно. Наші європейські сусіди – це не ті люди, через яких ми повинні турбуватися або з підозрою ставитися. Вони наші друзі, громадяни ЄС – лондонці”, – сказав він.

У своєму відеозверненні прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав момент виходу Британії з ЄС – “чудовим моментом надії, моментом, який, як вони думали, ніколи не настане”.

Він визнав, що для декотрих існує реальне “відчуття тривоги і втрати” щодо того, що чекає попереду.

Він підкреслив, що його завдання зараз – об’єднати країну і “вивести нас вперед”.

“Це той момент, коли світанок і завіса піднімаються на новий акт в нашій великій національній драмі”.

Після його звернення, на урядовій будівлі на Даунінг-стріт запустився зворотний відлік часу до виходу.

Реакція уряду Євросоюзу

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Brexit нагадав про те, що громадянам Євросоюзу необхідно більше уваги.

“В майбутньому потрібно буде набагато більше враховувати очікування європейських громадян Європейського Союзу. Також дуже важливо пояснити, яка щоденна додана вартість цього політичного проекту”, – сказав він.

It’s never a happy moment when someone leaves but we are opening a new chapter.

We will devote all our energy to building a stronger, more ambitious #EU.

With 27 strong democracies, strong values, freedoms, 22 million businesses, and the biggest single market. #FutureofEurope pic.twitter.com/qEZRkLSgfj — Charles Michel (@eucopresident) January 31, 2020

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що можливості для Британії не змінилися через Brexit.

The challenges that Europe faces, and the opportunities that it can grasp, have not changed because of #Brexit. As part of this, we want to have the best possible relationship with the UK. But it will never be as good as membership. #NewBeginnings 🇪🇺🇬🇧 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2020

Президент Європарламенту Давид Сассолі вважає, що це дозволить всім об’єднатися.

È una ferita, ma la giornata di oggi segna anche un nuovo inizio. Da domani le relazioni con Uk cambieranno. Difenderemo i nostri interessi e proteggeremo la nostra identità europea, ma agiremo sempre con un senso di amicizia. #FutureofEurope pic.twitter.com/r3RKOGVvIb — David Sassoli (@DavidSassoli) January 31, 2020

“Мені сумно бачити, що наші британські друзі йдуть”, – сказала президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.

I am sad to see our British friends leave the EU. We will act within our mandate to ensure Brexit causes as little disruption as possible for the citizens, employers and financial markets of the euro area. We look with confidence towards the future, united as Europeans. pic.twitter.com/fpkUVFJANS — Christine Lagarde (@Lagarde) January 30, 2020

Реакція світових лідерів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль з приводу Brexit.

Вона назвала цей день “глибоким розривом для всіх нас – ЄС і Німеччини”.

“Німеччина хоче залишатися близьким партнером і другом Британії, тому що нас об’єднують спільні цінності”, – сказала вона.

Також Меркель зазначила, що переговори ЄС з Великобританією про майбутні відносини “безумовно будуть непростими”.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вихід Великобританії з ЄС “шоком”.

“Це історичний застережливий сигнал, який … повинна почути вся Європа і змусити нас замислитися”, – сказав він.

За його словами, нездатність ЄС до реформ зробила його “козлом відпущення”. Він підкреслив, що “нам потрібно більше Європи”, щоб впоратися з викликом таких держав, як США і Китай.

Він також сказав, що французи ніколи не забудуть, скільки вони повинні Великобританії.

У США з цього приводу заявили, що тепер у Великобританії немає друга надійніше, ніж вони.

The countdown is on! The UK officially leaves the EU at 11pm tonight. My message to the United Kingdom is a simple one: you have no greater friend, ally and partner than the United States. #BrexitDay pic.twitter.com/7uLH6ujYHk — Ambassador Johnson (@USAmbUK) January 31, 2020

Святкування з приводу Brexit

Увечері на площі перед Парламентом почали збиратися громадяни, які підтримували або факт виходу країни з ЄС, або висловлювали повагу прем’єр-міністру Борису Джонсону, або сприймали цей день, як національне свято.

Оскільки Біг Бен все ще на реставрації, британці зробили його копію, яка дзвонила в момент виходу з ЄС.

Big Ben won’t be ringing tonight (it’s being renovated) so someone has brought along a “Little Ben” which is being dragged around Parliament Square #BrexitDay #parliamentsquare pic.twitter.com/lieoDKjoiJ — Helena Wilkinson (@BBCHelena) January 31, 2020

Прапор Великобританії, Юніон Джек, зняли з лінії прапорів держав-членів у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Двом чоловікам знадобилося менше хвилини, щоб зняти прапор зі входу в будівлю.

Union Flag being lowered in Brussels tonight pic.twitter.com/EZeHMo604P — Nick Eardley (@nickeardleybbc) January 31, 2020

Після настання Brexit в різних частинах Великобританії почалися святкування цієї історичної події.

The moment Britain left the European Union, in Parliament Square pic.twitter.com/g2ykvpmVlK — Harriet Line (@HarriLine) January 31, 2020

Even the moment Brexit happened told us something here in Brussels. Outside the European Parliament, this is a rendition of Auld Lang Syne from those who regret Brexit and a boisterous countdown by those who don’t. All at the same time… pic.twitter.com/mdJoE2orPu — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) January 31, 2020

The issue of Irish Unity has taken on a new dynamic because of #Brexit. The momentum of change is moving in that direction. We are entering into a decade of opportunity, one in which the freedom to choose our own future will be decided by the people of this island alone. pic.twitter.com/WZzxltulnZ — Michelle O’Neill (@moneillsf) January 31, 2020

На площі біля Парламенту присутні заспівали “Боже, бережи королеву”. Після цього політик Річард Тіс заявив:

“Чи вірите чи ні, але ми більше не члени Євросоюзу”.