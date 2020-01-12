Про це пише видання Bloomberg.
Після голосування щодо виходу з Євросоюзу британська економіка стала на 3% менше, ніж могла б бути.
Великобританія нарешті збирається покинути Європейський союз в кінці цього місяця після рішучої перемоги Джонсона на виборах. Але невизначеність після референдуму 2016 року взяла своє. Інвестиції в бізнес, зокрема, стримувалися, а річний економічний ріст скоротився вдвічі з 2% до 1%.
Ден Хенсон, американський економіст Bloomberg Economics, оцінює загальну вартість Brexit до кінця 2020 року в 200 мільярдів фунтів.
- Ранее премьер Великобритании пообещал ускорить утверждение парламентом соглашения о выходе из Европейского союза (Brexit) и начать вкладывать деньги в здравоохранение, образование и полицейскую деятельность.
- Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал учредить новое министерство, которое будет заниматься вопросами иммиграции и охраной границ королевства.
- Раніше повідомлялося, що Палата громад Великобританії 9 січня закінчить розгляд законопроєкту про вихід країни зі складу Європейського союзу (Brexit).