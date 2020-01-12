Економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року додасться ще 70 мільярдів фунтів.

Про це пише видання Bloomberg.

Після голосування щодо виходу з Євросоюзу британська економіка стала на 3% менше, ніж могла б бути.

Великобританія нарешті збирається покинути Європейський союз в кінці цього місяця після рішучої перемоги Джонсона на виборах. Але невизначеність після референдуму 2016 року взяла своє. Інвестиції в бізнес, зокрема, стримувалися, а річний економічний ріст скоротився вдвічі з 2% до 1%.

Ден Хенсон, американський економіст Bloomberg Economics, оцінює загальну вартість Brexit до кінця 2020 року в 200 мільярдів фунтів.