Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Україну, та НАЕК "Укренерго" зокрема, з успішним підключенням до електромережі Європейського Союзу.

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Дипломатка зауважила, що НАЕК “Укренерго” сміливо відключилось від російської електромережі за 4 години до повномасштабного російського вторгнення.

“Через три тижні він успішно підключився до мережі ЄС, процес, який зазвичай займає роки”, – написала Бріджит Брінк.

Four hours before the start of Russia's further invasion on February 24, @NPCUkrenergo bravely disconnected itself from Russia's electricity grid. Three weeks later, it successfully plugged into to the EU grid, a process that usually takes years. pic.twitter.com/57nx6QdpOe — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 10, 2022

На привітання посла США в Україні відповіла радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

Вона наголосила, що упродовж багатьох років Україна робить успішні кроки у сфері електроенергетики.

“Кілька років впровадження ринку електроенергії, багаторічна робота державної компанії «Укренерго» без політичного втручання і скандалів – і тільки зараз маємо перші історії успіху”, – написала Зеркаль.

Вона додала, що цього тижня Україні відкрили шлях до експорту української електроенергії в країни Євросоюзу. Тобто, держава зможе отримувати додаткові кошти з продажу, а уряду вдасться продемонструвати українцям результати реформ.

“Важливість цього рішення для новопризначеного посла США в Україні не є новиною – вона добре знає регіон і важливість енергетики для захисту від російського впливу і впливу олігархів. У неї репутація непримиренного борця з проросійськими силами, зокрема у Грузії”, – зауважила Зеркаль.