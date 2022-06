Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Дипломатка зауважила, що НАЕК “Укренерго” сміливо відключилось від російської електромережі за 4 години до повномасштабного російського вторгнення.

“Через три тижні він успішно підключився до мережі ЄС, процес, який зазвичай займає роки”, – написала Бріджит Брінк.

Four hours before the start of Russia's further invasion on February 24, @NPCUkrenergo bravely disconnected itself from Russia's electricity grid. Three weeks later, it successfully plugged into to the EU grid, a process that usually takes years. pic.twitter.com/57nx6QdpOe

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 10, 2022