В Україні з'являться нові військові звання: відповідний законопроєкт сьогодні підтримала в другому читанні Верховна Рада.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2247 проголосував 291 нардеп.

Документом вносяться зміни в закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”: встановлюються нові назви військових звань вищого офіцерського складу “відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО”. Також зміни вносяться в статути Збройних сил України.

Згідно із законопроєктом, змінюються назви генеральських звань. Наразі існує наступна система генеральських звань: генерал-майор; генерал-лейтенант; генерал-полковник; генерал армії України.

З набуттям чинності прийнятого сьогодні закону не буде звань “генерал армії України” і “генерал-полковник”.

Система генеральських звань виглядатиме так: бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал (замість генерала армії України).

На флоті досі діяла наступна система звань вищого офіцерського складу: контр-адмірал, віце-адмірал, адмірал.

Тепер же кількість звань збільшиться з трьох до чотирьох (з’явиться звання коммодора): коммодор, контр-адмірал, віце-адмірал, адмірал.

Військові звання “генерал армії України”, “генерал-майор”, “контр-адмірал”, “генерал-лейтенант”, “віце-адмірал”, “генерал-полковник”, “адмірал”, присвоєні до набрання чинності ухваленим сьогодні документом, збережуться за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку.

(Зліва – стара система звань, праворуч – нова)