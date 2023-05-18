Джерело: радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна в Telegram.

“Викрадення українських дітей росіянами. Ці речі важко уявити будь-якому жителю цивілізованого світу. В голові не вкладається той факт, що у 21-му сторіччі геноцид відбувається зовсім поруч, у Європі, де росіяни роблять все, щоб знищити український народ”, – йдеться у дописі.

Зарівна повідомила, що виступила на Copenhagen Democracy Summit 2023 у столиці Данії. Це майданчик, який зібрав впливових людей, лідерів країн, демократичних інституцій, щоб обговорити ситуацію в Україні та всьому світі.

Під час виступу посадовиця розповіла про те, як росіяни викрадають українських дітей, забирають їх силою з тимчасово окупованих територій, а також про започаткування нового руху Bring Back Kids UA. “За нашими даними, близько 20 тисяч дітей були незаконно вивезені у Росію. Хоча цифра таких злочинів може бути значно більшою і сягати понад 100 тисяч”, – зазначила представниця ОП.

За її словами, є п’ять основних сценаріїв, відповідно до яких діють росіяни: забирають дітей з дитячих будинків; убивають батьків; розділяють сім’ї під час фільтрації; роблять нестерпними умови проживання дітей на окупованих територіях; буквально викрадають дітей з місць, де вони живуть або навчаються.

Також під час виступу на саміті Зарівна розповіла про ситуацію в Енергодарі, де знаходиться Запорізька АЕС. Там росіяни пропонували родинам відпочинок у дитячих таборах, але це виявилося депортацією.

“Насправді – це геноцид. Росіяни ніколи не погоджувалися влаштувати гуманітарні коридори, щоб діти приєдналися до рідних в Україні чи хоча б надали інформацію. Росія приховує місце знаходження дітей. Вони змінюють імена та громадянство. Вони хочуть, щоб діти перестали бути українцями. Завозять їх у віддалені регіони. Вони незаконно всиновлюють їх без згоди родичів. Їх намагаються зробити росіянами. Вони промивають мізки дітям і змушують проходити військову підготовку”, – зауважила Зарівна.

Вона додала, що нині в Україну вдалося повернути лише 364 малюків, і їхні розповіді просто лякають.

“Ці звірства не можуть залишитися непоміченими. Саме тому Путін і Львова-Бєлова, так званий омбудсмен з прав дитини РФ, мають відповідати згідно з ордером Міжнародного кримінального суду”, – наголосила Зарівна.

Посадовиця розповіла, що в Україні створили новий рух – “нову фундацію, новий Think, що має назву Bring Back Kids UA”. Вона запросила приєднатися до цього руху і допомогти повернути тисячі українських дітей на батьківщину.

На переконання представниці ОП, росіяни викрадають дітей, намагаються залякати нас, “бо людьми в страху, за їх логікою, простіше маніпулювати”.

“Терор, який вони продають, давно вичерпаний. Росія — це збанкрутіла імперія торговця жахом. Нам не треба цього боятися. Коли панує страх, демократія зникає. Тому ми маємо діяти разом, відновлювати справедливість – разом. І боротися за неї також разом”, – резюмувала Зарівна.

ДОВІДКОВО. 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.