Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Церемонія нагородження відбулася на концертному майданчику O2 Arena в Лондоні.
Вручення нагород проходило в присутності близько 4000 глядачів (серед яких були медпрацівники), без дотримання соціальної дистанції. Від глядачів також не вимагали перебувати в захисних масках, однак перед шоу вони повинні були отримати негативний тест на коронавірус.
Церемонія стала частиною пілотної програми британського уряду з безпечного відновлення подібних масових заходів. Влада, зокрема, аналізує, як можуть проходити концерти живої музики після блокування через епідемію COVID-19.
Багато зірок скористалися цією можливістю, щоб продемонструвати стильні, яскраві, а інколи епатажні образи на “червоній доріжці” після тривалої перерви.
Британський співак Гаррі Стайлс, котрий отримав нагороду за найкращий сингл, з’явився на “червоній доріжці” в костюмі від Gucci. Образ він доповнив замшевими туфлями та шкіряною сумкою. Фото: twitter.com/BRITs
Тріумфатором вечора стала британська співачка Дуа Ліпа, котра отримала нагороди в номінаціях “Найкраща сольна виконавиця” та “Альбом року”. На “червоній доріжці” вона з’явилася у вбранні від Vivienne Westwood. Фото: twitter.com/DUALIPA
Японська і британська співачка Ріна Саваяма з’явилася у розкішній сукні від Balmain Couture. Фото: twitter.com/rinasawayama
Британський гурт “Little Mix”, що переміг у номінації “Найкращий гурт Британії”. Дві із трьох його учасниць вагітні. Фото: twitter.com/MastercardUK
Фото: twitter.com/BRITs
Американський актор і співак Біллі Портер. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Американський рок-гурт Haim, до складу якого входять троє сестер – Есті, Даніель і Алана. Haim переміг у номінації “Найкращий міжнародний гурт”. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Британська співачка Гріфф (Griff), котра отримала звання “Rising Star” (“Зірка, що сходить”), у футуристичному вбранні від Susan Fang. Фото: twitter.com/MastercardUK
Фото: marieclaire.com
Американська акторка і співачка Олівія Родріго в Dior. Фото: twitter.com/BRITs
Британський співак і композитор Бой Джордж. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Британсько-шведська співачка і автор пісень Mabel у вбранні від Tony Ward. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Фото: marieclaire.com
Британський співак, актор, автор пісень Оллі Александер у Gucci. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Британська фолк- і соул-співачка Ліанн Ла Хавас у вбранні від Schiaparelli. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Фото: marieclaire.com
Ведучий церемонії, комік Джек Вайтхолл. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Британська співачка Celeste у вбранні від Ashley Williams. Фото: twitter.com/MastercardUK
Британська теле- і радіоведуча Майя Джама у вбранні від бренду Area. Фото: marieclaire.com
Британська співачка Raye. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Британський хіп-хоп дует Young T & Bugsey. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Співачка і автор пісень Арло Паркс (перемогла в номінації “Найкращий новий артист”). Фото: John Marshall/Handout via REUTERS
Фото: Jmenternational / JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images
Американська співачка Тейлор Свіфт у вбранні від Miu Miu. Виконавиця була відзначена нагородою “Всесвітня ікона”. Фото: marieclaire.com
Фото: Jmenternational / JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images
Британський співак і композитор MNEK (Узо Еменіке). Фото: Jmenternational / JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images
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