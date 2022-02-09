Британська зірка забрала додому одразу три головні нагороди музичної премії Brit Awards-2022 - виконавець року, пісня року (Easy On Me) та альбом року ("30"). Це був перший виступ Адель на британській музичній премії з 2016 року.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Загалом у співачки Адель тепер є 12 нагород головної британської музичної премії Brit Awards. А це всього на одну нагороду менше, аніж у рекордсмена премії Робі Вільямса, в активі якого 13 нагород.

Перемога Адель була такою неминучою, що організаторам премії довелось придумати ще одну номінацію – автор пісень року для Еда Ширана, адже без неї він би повернувся додому з пустими руками. І це попри те, що чверть 2021 року Ширан займав верхівки у музикальних чартах.

Мабуть, у наступному році організаторам варто було б створити окрему нагороду “Адель року”, аби всі інші номінанти теж могли боротись за перемогу.

Та, зрештою, ніхто з номінантів премії не покинув церемонію без нагороди. Це відбулось завдяки розширенню категорій нагород. Зокрема, уперше за 16 років додали номінації “Кращий поп-виконавець” та “Кращий реп-виконавець”. Фактично, всі, хто був у номінації “Кращий артист” разом з Адель, отримали якусь нагороду.

Ед Ширан, як було вказано вище, отримав нагороду за написання хітів, Сем Фендер став найкращим рок-виконавцем, Дейв став найкращим роп-виконавцем, а у номінації “Найкращий новий виконавець” перемогу здобула Літтл Сімз.

Цьогоріч премія Brit Awards пройшла досить спокійно, професійно та без натяків на небезпеку, як це було на минулих церемоніях.

Єдина драма церемонії відбулася на початку номеру Анн-Марі, коли вона виконуючи свою пісню “Kiss My” упала зі сходинки. Всупереч такій неприємності, виконавиця взяла себе в руки та з задоволенням продовжила шоу.

“Мені все одно не потрібна була моя ліва щиколотка”, – написала Анн-Марі у Twitter після церемонії.

Ще одним напруженим моментом стало очікування виступу Дейва. Під час церемонії у 2020 році реп-виконавець виступив з потужною політичною промовою, назвавши прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона “справжнім расистом”. Проте цього разу виступ Дейва був більш спокійним та святковим.

Основною темою розмови напередодні церемонії було те, що організатори уперше за 45 років вирішили об’єднати окремі чоловічі та жіночі категорії в єдину премію – “Кращий артист” та “Кращий міжнародний артист”.

Багато людей вважали, що жінки будуть несправедливо відсторонені від премії, проте саме прекрасній половині людства дісталось більше нагород Brit Awards-2022.