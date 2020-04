Про це повідомляє британський інтернет журнал indy100.

Продюсер та DJ з Лондона Алекс Уоррен знайшов неординарний спосіб заробити для допомоги працівникам Національної служби здоров’я (NHS) Великобританії. Він запустив благодійну акцію “Nudes for Heroes” (“Фото оголених для героїв”).

В рамках цієї акції він за допомогою спеціально створеного сайту збирає у незнайомців їх світлини, які потім викладатиме на сервісі OnlyFans.

Фото на цьому ресурсі доступні безкоштовно для працівників медицини та за передплатою 9,99 фунтів стерлінгів (близько 334 гривень) на місяць для всіх решти. Кошти, зароблені шляхом продажу підписок, буде перераховано NHS.

На сайті акції повідомляється, що в проєкті зможуть взяти участь люди всіх вікових груп (старше 18 років, зрозуміло), будь-якої раси, статури та статі.

Для цієї благодійної акції ілюстратор Sir Scruub підготував серію забавних зображень, які демонструють її суть.

Варто зазначити, що всім, хто хоче пожертвувати свої оголені фото для цієї кампанії, необхідно підписати форму з відмовою від прав на зображення та оплати за них. У ній йдеться:

“Я даю Nudes for Heroes безкоштовне та не виключне право на розповсюдження моїх фотографій на їх акаунті OnlyFans. Я також підтверджую, що я не претендую на авторські права на фотографії, і я не отримаю жодної оплати за них”.

Також у формі зазначено, що в разі, якщо автор знімків передумає, він може попросити Nudes for Heroes видалити світлини.

Акція була офіційно запущена 22 квітня та наразі знаходиться на етапі збору фотографій. Список благодійників, які пожертвували гроші проєкту, буде опублікований у спеціальному розділі на сайті акції.

Happy to announce the launch of @NudesforH https://t.co/mebDDCIkU8

— Kiwi (Alex Warren) (@kiwi_ldn) April 22, 2020