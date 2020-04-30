Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Уточнюється, що ветеран Другої світової мав військове звання капітана.
Том Мур був удостоєний звання полковника на свій 100-річний ювілей в якості визнання його зусиль, завдяки яким вдалося зібрати близько 30 мільйонів фунтів на боротьбу з коронавірусом.
Також ветерана привітали з днем народження почесним обльотом двох британських військових літаків Другої світової Hurricane і Spitfire над його будинком.
Сам британець назвав неймовірним те, що він подолав позначку в 100 років.
“Але ще неймовірніше, що я зустрічаю цю дату з такою кількістю доброзичливців”, – сказав він.
На ювілей доброзичливці прислали йому більше 125 000 листівок з поздоровленнями.
Том Мур відомий тим, що вирішив зібрати гроші для медиків NHS, які працюють в умовах епідемії коронавірусу.
Він вирішив обійти свій 25-метровий сад сто разів і зібрати 1000 фунтів. Але йому вдалося зібрати у 70 разів більше в першу ж добу. Тоді Мур розширив збір, поставивши собі за мету в 1 млн фунтів.
Станом на 14 квітня капітан Мур зміг зібрати вже 2,35 млн фунтів (2,9 млн доларів) завдяки 115 тисячам благодійників.
- Станом на 30 квітня пожертвування сягнули 31 млн фунтів.