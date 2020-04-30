Британський ветеран Другої світової війни Том Мур, який зібрав 30 мільйонів фунтів для медиків, на свій 100-річний ювілей отримав військове звання полковника.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Уточнюється, що ветеран Другої світової мав військове звання капітана.

Том Мур був удостоєний звання полковника на свій 100-річний ювілей в якості визнання його зусиль, завдяки яким вдалося зібрати близько 30 мільйонів фунтів на боротьбу з коронавірусом.

Також ветерана привітали з днем ​​народження почесним обльотом двох британських військових літаків Другої світової Hurricane і Spitfire над його будинком.

Сам британець назвав неймовірним те, що він подолав позначку в 100 років.

“Але ще неймовірніше, що я зустрічаю цю дату з такою кількістю доброзичливців”, – сказав він.

На ювілей доброзичливці прислали йому більше 125 000 листівок з поздоровленнями.

Том Мур відомий тим, що вирішив зібрати гроші для медиків NHS, які працюють в умовах епідемії коронавірусу.

Він вирішив обійти свій 25-метровий сад сто разів і зібрати 1000 фунтів. Але йому вдалося зібрати у 70 разів більше в першу ж добу. Тоді Мур розширив збір, поставивши собі за мету в 1 млн фунтів.

Станом на 14 квітня капітан Мур зміг зібрати вже 2,35 млн фунтів (2,9 млн доларів) завдяки 115 тисячам благодійників.