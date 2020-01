Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Рорі Стіл створив пристрій з двома джойстиками і миготливими кнопками, що підключений до консолі Microsoft Xbox.

Він розповів, що зробив геймпад для своєї 9-річної дочки, використовуючи геймпад Нінтендо і кілька компонентів з eBay. Пристрій обійшовся йому в 110 фунтів стерлінгів.

Чоловік зізнався, що створив пристрій всього за кілька вихідних.

У Ави, дочки Рорі, є спадкова спастична параплегія, яка впливає на її мову і рухи. Створений пристрій складається з двох джойстиків і миготливих кнопок в стилі аркадних ігор, а підключений він до приставки Xbox.

That’s enough for tonight. Some serious soldering and wire management tomorrow morning for some game testing in the afternoon. My daughter is desperate to try but we’ve kept it a secret from her brother who’s been itching to play #ZeldaBreathoftheWild. @Nintendo @Microsoft pic.twitter.com/bgIC9h9aH3

— Rory Steel (@JerseyITGuy) 18 січня 2020 р.