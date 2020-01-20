Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Рорі Стіл створив пристрій з двома джойстиками і миготливими кнопками, що підключений до консолі Microsoft Xbox.

Він розповів, що зробив геймпад для своєї 9-річної дочки, використовуючи геймпад Нінтендо і кілька компонентів з eBay. Пристрій обійшовся йому в 110 фунтів стерлінгів.

Чоловік зізнався, що створив пристрій всього за кілька вихідних.

У Ави, дочки Рорі, є спадкова спастична параплегія, яка впливає на її мову і рухи. Створений пристрій складається з двох джойстиків і миготливих кнопок в стилі аркадних ігор, а підключений він до приставки Xbox.

Батько зазначив, що дочка дуже рада такому винаходу.

Розмір геймпада більше тих, які виготовляють для масового продажу.

Стіл додав, що планує удосконалити пристрій, а також викласти в інтернет інструкцію, як його зібрати.