Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великобританії.

“З огляду на дії Ірану, у нас не залишається іншого вибору, окрім як офіційно висловити нашу стурбованість тим, що Іран не виконує своїх зобов’язань в рамках СВПД, і передати це питання в Спільну комісію в рамках Механізму вирішення спорів відповідно до статті 36 СВПД”, – сказано в заяві.

При цьому міністри Британії, Франції та Німеччини сказали, що наполегливо працювали для повернення Ірану до виконання угоди. Також вони висунули дипломатичні ініціативи, спрямовані на деескалацію напружень між США і Іраном.

“E3 (Британія, Франція, Німеччина – Ред.) залишаються повністю відданими цим дипломатичним зусиллям і має намір відновити їх, як тільки дозволять умови. Однак у той же час Іран продовжував порушувати ключові обмеження, викладені в СВПД. ​​Дії Ірану несумісні з положеннями ядерної угоди і мають все більш серйозні і незворотні наслідки з точки зору поширення”, – сказано в заяві.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.