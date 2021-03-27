Представники Великобританії та США відреагували на інформацію про те, що стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз в колонії, погіршується.

Повідомлення опублікували в Twitter.

У Міністерстві закордонних справ Британії зазначили, що Навальному повинні надати доступ до медичної допомоги.

“Життєво важливо, щоб у нього був доступ до медичної допомоги. Ми продовжуємо закликати російську владу до його негайного звільнення і до проведення повного розслідування за фактом його отруєння”, – зазначили в МЗС.

The UK is deeply concerned by reports of @navalny's deteriorating health. It is vital he has access to medical care. We continue to urge the Russian authorities for his immediate & unconditional release & for a full investigation into his poisoning. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 27, 2021

Представник Державного департаменту США Нед Прайс в Twitter закликав Росію негайно звільнити Навального.

“Ми бачили тривожні повідомлення про погіршення стану Олексія Навального в тюрмі. Ми наполегливо просимо надати адвокатам доступ до нього і надати йому медичну допомогу”, – написав Прайс.

We have seen the disturbing reports about Aleksey Navalny's worsening health in prison. We urge continued access for his lawyers and that he receive medical care. We reiterate our call for Russia to immediately and unconditionally release Mr. Navalny. — Ned Price (@StateDeptSpox) March 26, 2021

Про те, що Навальному стало гірше повідомили його адвокати, яким вдалося відвідати опозиціонера 25 березня в колонії міста Покров. Адвокат Ольга Михайлова розповіла, що у Навального віднімається права нога. Медична допомога для нього – це якась мазь й “Ібупрофен”. Адвокат намагалася передати Навальному записку, в якій було розписано вправи, які могли б допомогти зняти біль, але їй не дозволили.

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти високопоставлених російських чиновників за ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального. Під санкції потрапили чотири особи: генеральний прокурор Росії Ігор Краснов; голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін; начальник Росгвардії Віктор Золотов; директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.