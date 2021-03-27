Повідомлення опублікували в Twitter.

У Міністерстві закордонних справ Британії зазначили, що Навальному повинні надати доступ до медичної допомоги.

“Життєво важливо, щоб у нього був доступ до медичної допомоги. Ми продовжуємо закликати російську владу до його негайного звільнення і до проведення повного розслідування за фактом його отруєння”, – зазначили в МЗС.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс в Twitter закликав Росію негайно звільнити Навального.

“Ми бачили тривожні повідомлення про погіршення стану Олексія Навального в тюрмі. Ми наполегливо просимо надати адвокатам доступ до нього і надати йому медичну допомогу”, – написав Прайс.

Про те, що Навальному стало гірше повідомили його адвокати, яким вдалося відвідати опозиціонера 25 березня в колонії міста Покров. Адвокат Ольга Михайлова розповіла, що у Навального віднімається права нога. Медична допомога для нього – це якась мазь й “Ібупрофен”. Адвокат намагалася передати Навальному записку, в якій було розписано вправи, які могли б допомогти зняти біль, але їй не дозволили.

  • Раніше Євросоюз запровадив санкції проти високопоставлених російських чиновників за ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального. Під санкції потрапили чотири особи: генеральний прокурор Росії Ігор Краснов; голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін; начальник Росгвардії Віктор Золотов; директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.
  • Олексія Навального затримали в аеропорту “Шереметьєво” 17 січня після прибуття літаком з Німеччини, де опозиціонер проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”.
  • 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі Ів Роше. Про те, за що посадили Навального – в матеріалі #Букв. Згодом Навального доставили до виправної колонії в місті Покров у Володимирській області РФ, де він відбуватиме вирок. Його помістили на карантин.
  • Затримання і судовий процес над Олексієм Навальним спровокували масові акції протесту по всій Росії. Наприклад, 23 січня на акціях на підтримку опозиційного політика було затримано понад три тисячі осіб. 31 січня в Москві на акції протесту затримали дружину Навального – Юлію. Всього в 82-х містах затримали 3013 осіб.