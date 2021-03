Повідомлення опублікували в Twitter.

У Міністерстві закордонних справ Британії зазначили, що Навальному повинні надати доступ до медичної допомоги.

“Життєво важливо, щоб у нього був доступ до медичної допомоги. Ми продовжуємо закликати російську владу до його негайного звільнення і до проведення повного розслідування за фактом його отруєння”, – зазначили в МЗС.

The UK is deeply concerned by reports of @navalny's deteriorating health. It is vital he has access to medical care. We continue to urge the Russian authorities for his immediate & unconditional release & for a full investigation into his poisoning.

