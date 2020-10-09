Україна та Британія домовилися про співпрацю з метою спрощення візового режиму для українців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після підписання документа президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

В угоді засвідчується підтримка Великою Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

Окремий наголос робиться на поглибленні військового та військово-технічного співробітництва. А також закріплюється налаштованість сторін поліпшувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов.

“Британська сторона залишатиметься надійним партнером України у протидії російській агресії та відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Дві країни координуватимуть санкційну політику та просування ініціатив у міжнародних організаціях”, – зазначили у МЗС.