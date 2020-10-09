Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після підписання документа президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
В угоді засвідчується підтримка Великою Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.
Окремий наголос робиться на поглибленні військового та військово-технічного співробітництва. А також закріплюється налаштованість сторін поліпшувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов.
“Британська сторона залишатиметься надійним партнером України у протидії російській агресії та відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Дві країни координуватимуть санкційну політику та просування ініціатив у міжнародних організаціях”, – зазначили у МЗС.
- Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.