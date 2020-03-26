Через кілька днів в аптеках Великобританії з'являться 15-хвилинні домашні експрес-тести на коронавірус.

Про це повідомляє Independent.

Професор Шарон Пікок, директор національної інфекційної служби, сказала, що масове тестування на коронавірус буде можливо з наступного тижня.

Тест, який виглядає як тест на вагітність і включає в себе проколювання пальця для отримання краплі крові, який потім аналізується пристроєм, спочатку буде перевірений в Оксфорді, щоб переконатися, що він працює так само, як і сподіваються вчені. Після цього тест буде доступний для тестування працівників охорони здоров’я, а також широкої громадськості.

“Для використання було придбано кілька мільйонів тестів. Це абсолютно нові продукти. Ми повинні чітко заявити, що вони працюють так, як стверджують. Як тільки вони пройдуть тестування на цьому тижні, і велика частина тестів надійде, вони будуть поширені”, – сказала Пікок.

У той же час, згідно з моделювання дослідників з Оксфордського університету, коронавірусом могли заразитися мільйони людей. Якщо модель вірна, то менше одного з тисячі інфікованих Covid-19 будуть мати симптоми важкої форми протікання хвороби і потребуватимуть стаціонарного лікування. У переважної більшості з’являться дуже легкі симптоми або їх не буде взагалі.

“Нам необхідно негайно почати широкомасштабні серологічні дослідження – тестування на антитіла – щоб оцінити, на якій стадії епідемії ми зараз знаходимося”, – сказала Сунетра Гупта, професор теоретичної епідеміології, яка очолювала дослідження.

Моделювання Оксфордської групи “Еволюційна екологія інфекційних захворювань” показує, що Covid-19 досяг Великобританії не пізніше середини січня. Подібно до багатьох нових інфекцій, він поширюється непомітно протягом більше місяця, перш ніж перші передачі в Великобританії були офіційно зареєстровані в кінці лютого.

Результати Оксфорда означають, що країна вже придбала істотний імунітет за рахунок невизнаного поширення Covid-19 протягом більше двох місяців. Якщо результати підтвердяться в результаті тестування, то нинішні карантинні обмеження можуть бути зняті набагато раніше.

Хоча деякі експерти ставлять під сумнів силу і тривалість імунної відповіді людини на вірус, професор Гупта говорить, що дані, що з’явилися вселяють їй впевненість в тому, що людство створить колективний імунітет проти Covid-19.

Експрес-тест виявить наявність антитіл IGM, які з’являються на ранніх стадіях інфекції, і IGG, які збільшуються при реакції організму на вірус.

В даний час тільки пацієнти, яких госпіталізували в лікарню, проходять планове тестування на Covid-19. Щодня проводиться тестування від 5 тис. до 6 тис. чоловік, але уряд планує збільшити його до 25 тис.в день протягом чотирьох тижнів.