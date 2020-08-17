Після актів насильства, що відбулися після президентських виборів у Білорусі, Великобританія не визнає результатів цих виборів.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, її опублікувандык на сайті МЗС Великобританії.

“Світ із жахом спостерігав за насильством, до якого вдалася білоруська влада для придушення мирних протестів, що відбулися після фальсифікованих президентських виборів. Великобританія не погоджується з результатами”, – ідеться в заяві.

Рааб пропонує провести через ОБСЄ незалежне розслідування недоліків, які зробили вибори несправедливими, і причин репресій, що відбулися за ними.

“Великобританія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягти до відповідальності білоруську владу”, – сказав міністр закордонних справ.