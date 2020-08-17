Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, її опублікувандык на сайті МЗС Великобританії.
“Світ із жахом спостерігав за насильством, до якого вдалася білоруська влада для придушення мирних протестів, що відбулися після фальсифікованих президентських виборів. Великобританія не погоджується з результатами”, – ідеться в заяві.
Рааб пропонує провести через ОБСЄ незалежне розслідування недоліків, які зробили вибори несправедливими, і причин репресій, що відбулися за ними.
“Великобританія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягти до відповідальності білоруську владу”, – сказав міністр закордонних справ.
- Раніше повідомлялося, що діючий президент Білорусі Одександр Лукашенко прибув на Мінський завод колісних тягачів і заявив, что повторних виборів не буде.
- У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк. Учасники акцій вимагають провести чесні вибори і припинити міліцейське насильство.