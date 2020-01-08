Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.

Уточнюється, що з відповідною заявою виступив секретар у закордонних справах Королівства Домінік Рааб.

“Ми засуджуємо ці атаки на військові бази, де знаходяться сили коаліції, включаючи британські”, – сказав він.

При цьому Рааб також акцентував на тому, що Великобританія закликає Іран більше не повторювати такі небезпечні та безглузді удари, а піти шляхом деескалації напруги.

“Війна на Близькому Сході буде тільки на користь ІДІЛ та інших терористичних груп”, – підкреслив він.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.