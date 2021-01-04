Про це повідомляє агентство Reuters.
У шести лікарнях Англії будуть введені перші з приблизно 530 000 доз. У найближчі дні програма буде поширена на сотні інших британських лікарень.
Чиновники сподіваються, що протягом декількох місяців лікарні зможуть отримати десятки мільйонів доз цієї вакцини.
“Це поворотний момент в нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що він вселить нову надію в на всіх, що кінець цієї пандемії близький”, – сказав міністр охорони здоров’я Метт Хенкок у заяві.
У Великій Британії вже прищеплюють вакциною виробництва Pfizer і BioNTech, яка повинна зберігатися при дуже низьких температурах.
Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевше і може зберігатися в звичайному холодильнику, що спрощує її транспортування і використання. У неділю Індія схвалила цю вакцину для використання в екстрених випадках.
- Велика Британія дозволить в рідкісних випадках робити щеплення різними вакцинами проти COVID-19, незважаючи на відсутність доказів ступеня імунітету, що забезпечується змішуванням доз.
- Раніше повідомлялося, що вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету схвалена для застосування у Великій Британії.
- Також британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.