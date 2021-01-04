Велика Британія стала першою країною, яка з понеділка починає використовувати вакцину проти COVID-19, розроблену AstraZeneca і Оксфордським університетом. Ця вакцина менш вимоглива до температурних режимів транспортування та зберігання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У шести лікарнях Англії будуть введені перші з приблизно 530 000 доз. У найближчі дні програма буде поширена на сотні інших британських лікарень.

Чиновники сподіваються, що протягом декількох місяців лікарні зможуть отримати десятки мільйонів доз цієї вакцини.

“Це поворотний момент в нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що він вселить нову надію в на всіх, що кінець цієї пандемії близький”, – сказав міністр охорони здоров’я Метт Хенкок у заяві.

У Великій Британії вже прищеплюють вакциною виробництва Pfizer і BioNTech, яка повинна зберігатися при дуже низьких температурах.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевше і може зберігатися в звичайному холодильнику, що спрощує її транспортування і використання. У неділю Індія схвалила цю вакцину для використання в екстрених випадках.