Про це повідомляє місцеве видання Independent.
У повідомленні сказано, що про таке рішення сьогодні повідомить міністр закордонних справ Домінік Рааб, виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Бориса Джонсона, поки той відновлюється після коронавірусу.
Продовження планують обговорити на засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій Cobra.
Таке рішення обумовлене тим, що кількість випадків зараження і смертей від COVID-19 не зменшується.
Лейбористи заявили, що підтримають продовження заходів карантину, але закликали уряд опублікувати стратегію виходу.
Згідно з даними карти поширення коронавірусу від університету імені Джона Хопкінса, станом на 16 квітня в Британії 99,5 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19. З них в майже в 13 тисячах випадків зараження призвело до летального результату. Вилікувалися від коронавірусу 370 громадян.
- Напередодні повідомлялося, що кількість смертельних випадків від коронавірусу в Великобританії може виявитися на 15% вищою, ніж наводиться в офіційних даних.