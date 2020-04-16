Уряд Великобританії планує продовжити загальнонаціональний карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 ще на три тижні.

Про це повідомляє місцеве видання Independent.

У повідомленні сказано, що про таке рішення сьогодні повідомить міністр закордонних справ Домінік Рааб, виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Бориса Джонсона, поки той відновлюється після коронавірусу.

Продовження планують обговорити на засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій Cobra.

Таке рішення обумовлене тим, що кількість випадків зараження і смертей від COVID-19 не зменшується.

Лейбористи заявили, що підтримають продовження заходів карантину, але закликали уряд опублікувати стратегію виходу.

Згідно з даними карти поширення коронавірусу від університету імені Джона Хопкінса, станом на 16 квітня в Британії 99,5 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19. З них в майже в 13 тисячах випадків зараження призвело до летального результату. Вилікувалися від коронавірусу 370 громадян.