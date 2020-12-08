Про це повідомляє телеканал ABC News.

Робити щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech почали жителям Англії, Уельсу та Шотландії. Північна Ірландія раніше заявила, що також почне вакцинацію на цьому тижні, але не уточнила, в який день.

Вакцина Pfizer/BioNTech є двофазною – реципієнту вводять дві дози з інтервалом у три тижні.

Саффрон Кордеро, заступниця генерального директора NHS Providers, повідомила, що 50 лікарень по всій Англії вже отримали вакцини. Всього у Велику Британію вже надійшло близько 4 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Уряд замовив на даний момент 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, чого достатньо для вакцинації 20 мільйонів осіб, або третини населення Великої Британії. У Великій Британії зареєстровано більше смертей від Covid-19, ніж де-небудь ще в Європі.

Повідомляється, що більш ніж у одного з 10 реципієнтів можуть виникнути побічні явища, включаючи біль у місці ін’єкції, головний біль, біль у м’язах, озноб, болі в суглобах і лихоманку.

Перші дози вакцини прибули до Великої Британії у четвер увечері. Їх доправили вантажівками через Євротунель з Бельгії до сховищ в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії. Місцезнаходження сховищ не розголошується.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech вимагає дуже жорстких умов зберігання і транспортування. Її слід зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм.

Після того, як вакцину витягли з морозильної камери, її можна зберігати в холодильнику і використовуватися протягом 5 днів. Після того, як флакон розбавили для ін’єкцій, його вже не можна транспортувати, і його слід використати протягом шести годин або викинути.

Об’єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендував в першу чергу вакцинувати жителів будинків для людей похилого віку та їхній персонал, а потім людей старше 80 років, а також медичних працівників.

Міністерство охорони здоров’я Північної Ірландії в п’ятницю повідомило, що до них прибули перші 25 000 доз вакцини.

Шотландія має отримати 65 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech з початкової партії з 800 000 доз, повідомив держсекретар Шотландії Алістер Джек.

Він додав, що збройні сили брали участь у плануванні і матеріально-технічному забезпеченні програми вакцинації.