Про це повідомляє телеканал ABC News.
Робити щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech почали жителям Англії, Уельсу та Шотландії. Північна Ірландія раніше заявила, що також почне вакцинацію на цьому тижні, але не уточнила, в який день.
Вакцина Pfizer/BioNTech є двофазною – реципієнту вводять дві дози з інтервалом у три тижні.
Саффрон Кордеро, заступниця генерального директора NHS Providers, повідомила, що 50 лікарень по всій Англії вже отримали вакцини. Всього у Велику Британію вже надійшло близько 4 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech.
Уряд замовив на даний момент 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, чого достатньо для вакцинації 20 мільйонів осіб, або третини населення Великої Британії. У Великій Британії зареєстровано більше смертей від Covid-19, ніж де-небудь ще в Європі.
Повідомляється, що більш ніж у одного з 10 реципієнтів можуть виникнути побічні явища, включаючи біль у місці ін’єкції, головний біль, біль у м’язах, озноб, болі в суглобах і лихоманку.
Перші дози вакцини прибули до Великої Британії у четвер увечері. Їх доправили вантажівками через Євротунель з Бельгії до сховищ в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії. Місцезнаходження сховищ не розголошується.
Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech вимагає дуже жорстких умов зберігання і транспортування. Її слід зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм.
Після того, як вакцину витягли з морозильної камери, її можна зберігати в холодильнику і використовуватися протягом 5 днів. Після того, як флакон розбавили для ін’єкцій, його вже не можна транспортувати, і його слід використати протягом шести годин або викинути.
Об’єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендував в першу чергу вакцинувати жителів будинків для людей похилого віку та їхній персонал, а потім людей старше 80 років, а також медичних працівників.
Міністерство охорони здоров’я Північної Ірландії в п’ятницю повідомило, що до них прибули перші 25 000 доз вакцини.
Шотландія має отримати 65 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech з початкової партії з 800 000 доз, повідомив держсекретар Шотландії Алістер Джек.
Він додав, що збройні сили брали участь у плануванні і матеріально-технічному забезпеченні програми вакцинації.
- В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв’язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.
- Раніше видання The New York Times писало, чому природний імунітет проти Covid-19 не є безпечнішим за вакцину.
- Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
- Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.