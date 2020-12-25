Про це повідомляє Reuters.

Тільки за останню добу в Великобританії зафіксували майже 40 тисяч нових випадків коронавірусу. Мутований варіант COVID-19 може бути на 70 % більше поширеним, ніж початковий, тому він призводить до різкого збільшення числа випадків захворювання і госпіталізацій.

“На цьому тлі зростання числа інфекцій, збільшення госпіталізацій і збільшення числа людей, що вмирають від коронавірусу, нам необхідно діяти. У нас просто не може бути того Різдва, до якого ми всі прагнемо”, – заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

З суботи для Лондона, південно-східної Англії і Уельсу будуть введені жорсткі заходи обмежень. Закриються магазини, кафе, перукарні і спортзали.

Крім того, плани ослаблення обмежень на Різдво по всій країні скасували.