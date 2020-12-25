Про це повідомляє Reuters.
Тільки за останню добу в Великобританії зафіксували майже 40 тисяч нових випадків коронавірусу. Мутований варіант COVID-19 може бути на 70 % більше поширеним, ніж початковий, тому він призводить до різкого збільшення числа випадків захворювання і госпіталізацій.
“На цьому тлі зростання числа інфекцій, збільшення госпіталізацій і збільшення числа людей, що вмирають від коронавірусу, нам необхідно діяти. У нас просто не може бути того Різдва, до якого ми всі прагнемо”, – заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.
З суботи для Лондона, південно-східної Англії і Уельсу будуть введені жорсткі заходи обмежень. Закриються магазини, кафе, перукарні і спортзали.
Крім того, плани ослаблення обмежень на Різдво по всій країні скасували.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Також уряди Польщі, Чехії та Гонконгу слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.