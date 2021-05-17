В Англії, Уельсі і більшій частині Шотландії послабили карантин. Тепер люди знову можуть відвідувати паби, ресторани, музеї, кінотеатри, дитячі ігрові майданчики.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Заборона на виїзд за кордон також знята.

Але прем’єр Борис Джонсон заявив, що британцям, як і раніше потрібно бути обережними, а також необхідно продовжувати вакцинуватися.

Варто зазначити, що будь-який житель Англії і Шотландії може замовити безкоштовні тести на коронавірус, які показують результати через 30 хвилин, навіть якщо у людини немає симптомів. В Уельсі і Північній Ірландії такі тести доступні, наприклад для тих, хто не може працювати віддалено.

Які послаблення чекають британців?

Англія:

Тепер люди можуть збиратися в закритому приміщенні групами до шести сімей, або групами до 30 осіб на відкритому повітрі. Допускається ночівля.

Паби, бари і ресторани можуть обслуговувати клієнтів усередині приміщення.

Музеї, кінотеатри, дитячі ігрові майданчики, театри, концертні зали і спортивні стадіони знову дозволяється відвідувати.

Тепер рішення на відвідування сімей рідних або близьких є особистою відповідальністю.

Шотландія (крім Глазго і регіон Морей):

Люди можуть збиратися в приміщенні групами від шести сімей.

У пабах і ресторанах алкоголь можна подавати в приміщенні до 22:30.

Дозволяється робота кінотеатрів, театрів і залів для гри в бінго; на заходи в закритих приміщеннях допускається участь до 100 осіб.

Уельс:

Паби та ресторани можуть приймати відвідувачів у закритих приміщеннях.

Дозволяється робота готелів.

Кінотеатри, боулінг, музеї, галереї та театри знову відкриються.

Північна Ірландія перегляне правила ізоляції 20 травня.