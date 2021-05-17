Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Заборона на виїзд за кордон також знята.

Але прем’єр Борис Джонсон заявив, що британцям, як і раніше потрібно бути обережними, а також необхідно продовжувати вакцинуватися.

Варто зазначити, що будь-який житель Англії і Шотландії може замовити безкоштовні тести на коронавірус, які показують результати через 30 хвилин, навіть якщо у людини немає симптомів. В Уельсі і Північній Ірландії такі тести доступні, наприклад для тих, хто не може працювати віддалено.

Які послаблення чекають британців?

Англія:

  • Тепер люди можуть збиратися в закритому приміщенні групами до шести сімей, або групами до 30 осіб на відкритому повітрі. Допускається ночівля.
  • Паби, бари і ресторани можуть обслуговувати клієнтів усередині приміщення.
  • Музеї, кінотеатри, дитячі ігрові майданчики, театри, концертні зали і спортивні стадіони знову дозволяється відвідувати.
  • Тепер рішення на відвідування сімей рідних або близьких є особистою відповідальністю.

Шотландія (крім Глазго і регіон Морей):

  • Люди можуть збиратися в приміщенні групами від шести сімей.
  • У пабах і ресторанах алкоголь можна подавати в приміщенні до 22:30.
  • Дозволяється робота кінотеатрів, театрів і залів для гри в бінго; на заходи в закритих приміщеннях допускається участь до 100 осіб.

Уельс:

  • Паби та ресторани можуть приймати відвідувачів у закритих приміщеннях.
  • Дозволяється робота готелів.
  • Кінотеатри, боулінг, музеї, галереї та театри знову відкриються.

Північна Ірландія перегляне правила ізоляції 20 травня.

  • Раніше повідомлялося, що у Великій Британії почали функціонувати “карантинні готелі”, які приймають мандрівників з метою стримування коронавірусу. За це необхідно заплатити 1750 фунтів стерлінгів (майже 58 тисяч грн).