Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Заборона на виїзд за кордон також знята.
Але прем’єр Борис Джонсон заявив, що британцям, як і раніше потрібно бути обережними, а також необхідно продовжувати вакцинуватися.
Варто зазначити, що будь-який житель Англії і Шотландії може замовити безкоштовні тести на коронавірус, які показують результати через 30 хвилин, навіть якщо у людини немає симптомів. В Уельсі і Північній Ірландії такі тести доступні, наприклад для тих, хто не може працювати віддалено.
Які послаблення чекають британців?
Англія:
- Тепер люди можуть збиратися в закритому приміщенні групами до шести сімей, або групами до 30 осіб на відкритому повітрі. Допускається ночівля.
- Паби, бари і ресторани можуть обслуговувати клієнтів усередині приміщення.
- Музеї, кінотеатри, дитячі ігрові майданчики, театри, концертні зали і спортивні стадіони знову дозволяється відвідувати.
- Тепер рішення на відвідування сімей рідних або близьких є особистою відповідальністю.
Шотландія (крім Глазго і регіон Морей):
- Люди можуть збиратися в приміщенні групами від шести сімей.
- У пабах і ресторанах алкоголь можна подавати в приміщенні до 22:30.
- Дозволяється робота кінотеатрів, театрів і залів для гри в бінго; на заходи в закритих приміщеннях допускається участь до 100 осіб.
Уельс:
- Паби та ресторани можуть приймати відвідувачів у закритих приміщеннях.
- Дозволяється робота готелів.
- Кінотеатри, боулінг, музеї, галереї та театри знову відкриються.
Північна Ірландія перегляне правила ізоляції 20 травня.
- Раніше повідомлялося, що у Великій Британії почали функціонувати “карантинні готелі”, які приймають мандрівників з метою стримування коронавірусу. За це необхідно заплатити 1750 фунтів стерлінгів (майже 58 тисяч грн).