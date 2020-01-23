Про це повідомила пресслужба національної мережі по боротьбі з тероризмом в Сполученому Королівстві.

У відомстві пояснили, що крайні праві групи мають тенденцію незаконного привласнення національних символів як частини своєї ідентичності, і саме тому деякі національні прапори і символи з’явилися в документі.

“У нас тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами, і ми не хочемо їх ображати. Ми зустрілися з представниками Міністерства закордонних справ у справах Співдружності (FCO) і українського посольства, оновили Керівництво по знакам і символам і прибрали український конституційний тризуб”, – наголосили в пресслужбі.

17 січня повідомлялося, що британська поліція включила в антитерористичний посібник ряд ненасильницьких організацій, зокрема, щодо захисту навколишнього середовища, наприклад, Greenpeace, а також націоналістичні угруповання. Крім того, в частині з татуюванням можна побачити український тризуб, підписаний “Український тризуб (націоналістичний)”.