Велика Британія услід за Європейським Союзом ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до будівництва мосту до незаконно анексованого Росією Криму.

Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів країни.

Лондон ввів санкції проти двох фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до зведення мосту.

До списку санкцій потрапили: Олександр Ганов, генеральний директор залізничної компанії “Гранд Сервіс Експрес”, що здійснює перевезення до окупованого Криму. У повідомленні зазначається, що Ганов “підтримує приєднання незаконно анексованого Кримського півострова до Росії”.

Також до переліку внесено Леоніда Риженькіна, заступника директора з інфраструктурних проєктів компанії “Будгазмонтаж”. У британському мінфіні уточнили, що Риженькін з 2015 року керував будівництвом мосту через Керченську протоку (включаючи його залізничну частину).

Крім того, під британські санкції потрапили: компанія “Ленпромтранспроект” (брала участь у проектуванні об’єкта), акціонерне товариство “Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ”, Федеральне державне унітарне підприємство “Кримська залізниця” (є оператором мосту), і Кримська перша страхова компанія.

Активи, що належать цим особам і структурам, у британській юрисдикції будуть заморожені. Крім того, передбачається відмова від “операцій з коштами або активами, забезпечення до них доступу” особам, які потрапили під санкції (без відсутності ліцензії Управління зі здійснення фінансових санкцій).