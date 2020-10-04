Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів країни.
Лондон ввів санкції проти двох фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до зведення мосту.
До списку санкцій потрапили: Олександр Ганов, генеральний директор залізничної компанії “Гранд Сервіс Експрес”, що здійснює перевезення до окупованого Криму. У повідомленні зазначається, що Ганов “підтримує приєднання незаконно анексованого Кримського півострова до Росії”.
Також до переліку внесено Леоніда Риженькіна, заступника директора з інфраструктурних проєктів компанії “Будгазмонтаж”. У британському мінфіні уточнили, що Риженькін з 2015 року керував будівництвом мосту через Керченську протоку (включаючи його залізничну частину).
Крім того, під британські санкції потрапили: компанія “Ленпромтранспроект” (брала участь у проектуванні об’єкта), акціонерне товариство “Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ”, Федеральне державне унітарне підприємство “Кримська залізниця” (є оператором мосту), і Кримська перша страхова компанія.
Активи, що належать цим особам і структурам, у британській юрисдикції будуть заморожені. Крім того, передбачається відмова від “операцій з коштами або активами, забезпечення до них доступу” особам, які потрапили під санкції (без відсутності ліцензії Управління зі здійснення фінансових санкцій).
- 1 жовтня повідомлялося, що Європейський Союз розширив санкції проти Росії через зведення мосту через Керченську протоку в окупованому Криму. До списку включили двох фізичних осіб та чотири компанії.
- Раніше Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму.