Про це повідомляє прес-служба Посольства України у Великій Британії.

Тим, хто приїде до Британії, необхідно відправити онлайн-повідомлення про намір відвідати країну, а також погодитися на 14-денну самоізоляцію. Коли людина приїде, то передасть прикордонникам свої контактні дані, а також повідомить, де буде на ізоляції протягом двох тижнів.

Якщо людина не заповнить спеціальну онлайн-форму до в’їзду на територію Британії, то заплатить штраф в сумі близько 121 долара США. Також людині, яка не заповнить форму або відмовиться це робити – можуть заборонити в’їзд в країну, якщо вона не громадянин або не резидент Британії.

Порушення умов двотижневої самоізоляції передбачає штраф близько 1225 доларів США. Залишити місце самоізоляції можна тільки з кількох причин. Наприклад, якщо необхідна термінова медична допомога або підтримка соціальних служб, необхідно купити ліки або продукти, необхідно вирушити на похорон близької людини. Також можна залишити місце ізоляції, якщо там почалася пожежа або сталася інша надзвичайна ситуація.

Не зобов’язані проходити самоізоляцію ті, хто приїжджають до Британії на роботу, медики, транзитні пасажири, а також деякі інші категорії громадян.

Також не зобов’язані заповнювати онлайн-форму і дотримуватися 14 днів ізоляції громадяни, які приїжджають до Британії з Ірландії, острова Мен і Нормандських островів.

Такі заходи допоможуть уникнути повторної хвилі коронавірусної хвороби на території країни.

Як повідомляє видання The Guardian, уряд Британії планує переглядати обмежувальні заходи кожні три тижні. Розглядається можливість укладення угод про “повітряні коридори” із країнами з кращою епідеміологічною ситуацією (можливо, пасажирам із таких країн не доведеться проходити карантин).