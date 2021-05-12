Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Планується реалізувати реформу, проголосувавши за кілька законопроєктів. Зокрема, це законопроєкт щодо захисту здоров’я тварин (як домашніх, так і свійських). Планується заборонити експорт слонової кості, а також, в перспективі, фуа-гра (качина печінка).
Окрім цього, буде заборонено чіпувати домашніх котів, заборонено тривати приматів в домашніх умовах.
“Ми – нація, яка любить тварин, і ми були першою країною у світі, яка прийняла закони про захист тварин. Наш план дій по захисту тварин відповідатиме нашому маніфесту зобов’язання заборонити експорт живих тварин для забою і відгодівлі, заборонити утримання приматів, як домашніх тварин і ввести нові закони для боротьби з контрабандою цуценят. Як незалежна нація, тепер ми можемо піти далі, ніж будь-коли, щоб закріпити наш послужний список”, – сказав Джордж Юстіс, секретар з навколишнього середовища.
Серед нововведень – заборона електронних ошийників, які використовують для тренування домашніх тварин. Аби запобігти контрабанді цуценят – змінять правила імпорту.
Ще одна зміна – незаконне полювання на зайців та використання спеціальних капканів.
Не буде заборонено використовувати клітки для домашніх пташок.
Фермерах запропонують нові умови фінансової допомоги, аби стимулювати утримування тварин.
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