В британському законодавстві запишуть, що тварини - "розумні істоти", а також заборонять міжнародний експорт більшості з них. Це перемога борців за краще життя тварин.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Планується реалізувати реформу, проголосувавши за кілька законопроєктів. Зокрема, це законопроєкт щодо захисту здоров’я тварин (як домашніх, так і свійських). Планується заборонити експорт слонової кості, а також, в перспективі, фуа-гра (качина печінка).

Окрім цього, буде заборонено чіпувати домашніх котів, заборонено тривати приматів в домашніх умовах.

“Ми – нація, яка любить тварин, і ми були першою країною у світі, яка прийняла закони про захист тварин. Наш план дій по захисту тварин відповідатиме нашому маніфесту зобов’язання заборонити експорт живих тварин для забою і відгодівлі, заборонити утримання приматів, як домашніх тварин і ввести нові закони для боротьби з контрабандою цуценят. Як незалежна нація, тепер ми можемо піти далі, ніж будь-коли, щоб закріпити наш послужний список”, – сказав Джордж Юстіс, секретар з навколишнього середовища.

Серед нововведень – заборона електронних ошийників, які використовують для тренування домашніх тварин. Аби запобігти контрабанді цуценят – змінять правила імпорту.

Ще одна зміна – незаконне полювання на зайців та використання спеціальних капканів.

Не буде заборонено використовувати клітки для домашніх пташок.

Фермерах запропонують нові умови фінансової допомоги, аби стимулювати утримування тварин.