Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у Великій Британії вперше застосували закон Магнітського, який названий на честь Сергія Магнітського, адвоката, який був заарештований і пізніше помер у в’язниці в Росії після звинувачення російських чиновників у масовому податковому шахрайстві.

Закон дає уряду право карати тих, хто доведено причетний до найбільш серйозних порушень прав людини і корупції. Застосування закону Магнітського заморожує активи корупціонерів і забороняє їм відвідувати Великобританію.

“Корупція чинить руйнівну дію, оскільки уповільнює розвиток, ще більш виснажує бідні країни і утримує їхні народи в пастці бідності. Вона отруює колодязь демократії”, – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

14 росіян, щодо яких застосували закон Магнітського, були замішані в шахрайстві на суму 230 мільйонів доларів – справа, що розкрита Магнітським. Серед них Дмитро Клюєв, якого вважають тодішнім власником Універсального ощадного банку Росії.

До списку увійшли заступник керівника управління боротьби з податковими злочинами Артем Кузнецов, ексслідчий Слідчого департаменту Павел Карпов, слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев, керівники податкових інспекцій в Москві Єлена Хіміна і подружжя Ольга та Владлен Степанови, юристи Андрей Павлов і Юлія Майорова, гендиректор “Гранд-Актив” Алексєй Шешеня, підприємці В’ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов, а також співвласники “Універсального банку заощаджень” Дмитрій Клюєв і Геннадій Плаксін. Раніше деяких з цих осіб вже внесли до списку Магнітського міністерства фінансів США.

Довідка. Сергій Магнітський (1972-2009) – російський адвокат, спільно з юристами фонду Hermitage Capital звинувачував російських чиновників у розкраданні бюджету. Пізніше проти нього відкрили кримінальну справу, звинувативши в ухилянні від сплати податків. В результаті політичних переслідувань і тюремних знущань він помер в ув’язненні в 2009 році.

Пізніше міжнародна громадськість заявила про те, що Магнітського фактично вбили, не надавши медичну допомогу в критичний момент.