Уряд Британії прийняв рішення з 15 серпня зобов'язати всіх, хто прибуває з Франції проходити 14-денний карантин, з огляду на високий рівень захворюваності в тій країні.

Про це заявив міністр транспорту Британії Грант Шеппс, повідомляє Reuters.

У Британії пояснили таке рішення тим, що побоюються другої хвилі коронавірусу і повторного локдауну, тому прийняли рішення про обов’язковий 14-денний карантин для прибуваючих з країн, де зросла кількість випадків зараження коронавірусом.

Також правило торкнулося прибуваючих з Нідерландів, Мальти, Іспанії та Бельгії.

“Дані показують, що нам потрібно видалити Францію, Нідерланди, Монако, Мальту, острови Теркс і Кайкос і Арубу з нашого списку туристичних коридорів, щоб знизити рівень інфікування”, – сказав Шеппс.

Зміни почнуть діяти в суботу, 15 серпня, о 4 ранку. Якщо мандрівник приїде до Британії пізніше зазначеного часу – він зобов’язаний пройти 14-денну самоізоляцію.

Таке рішення в британському уряді оголосили після того, як у Франції два дні поспіль повідомляли про більше 2.5 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав з цього приводу, що його уряд буде безжалісним, коли справа дійде до введення нових обмежень на в’їзд через небезпеку ввезення нових випадків вірусу.

Для британських відпочиваючих Франція – друга за відвідуваністю країна після Іспанії.