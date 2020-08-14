Про це заявив міністр транспорту Британії Грант Шеппс, повідомляє Reuters.
У Британії пояснили таке рішення тим, що побоюються другої хвилі коронавірусу і повторного локдауну, тому прийняли рішення про обов’язковий 14-денний карантин для прибуваючих з країн, де зросла кількість випадків зараження коронавірусом.
Також правило торкнулося прибуваючих з Нідерландів, Мальти, Іспанії та Бельгії.
“Дані показують, що нам потрібно видалити Францію, Нідерланди, Монако, Мальту, острови Теркс і Кайкос і Арубу з нашого списку туристичних коридорів, щоб знизити рівень інфікування”, – сказав Шеппс.
Зміни почнуть діяти в суботу, 15 серпня, о 4 ранку. Якщо мандрівник приїде до Британії пізніше зазначеного часу – він зобов’язаний пройти 14-денну самоізоляцію.
Таке рішення в британському уряді оголосили після того, як у Франції два дні поспіль повідомляли про більше 2.5 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав з цього приводу, що його уряд буде безжалісним, коли справа дійде до введення нових обмежень на в’їзд через небезпеку ввезення нових випадків вірусу.
Для британських відпочиваючих Франція – друга за відвідуваністю країна після Іспанії.
- Раніше Хорватія продовжила до 15 серпня дію обмежень на в’їзд іноземців, зокрема українців. Громадяни України і надалі будуть в’їжджати до Хорватії з обов’язковою 14-денною самоізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.
- Наприкінці липня Болгарія спростила умови в’їзду для українців: з 31 липня по 31 серпня їм не потрібно надавати підтвердження тестування на коронавірус. А по прибутті — не потрібно проходити 14-денний карантин.
- Влада Чорногорії внесла Україну в “зелену зону”. Тепер українські громадяни можуть потрапити в країну без обмежень.