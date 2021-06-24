Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Нові правила, які набудуть чинності наприкінці наступного року, покликані змінити нинішню тенденцію, коли кожна третя дитина залишає початкову школу з надмірною вагою або ожирінням, але вони викликали гнівну реакцію з боку деяких медіагрупа.
Згідно з планом, реклама продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру буде заборонена до показу на телебаченні до 21:00. Також буде заборонено користуватися платними майданчиками в Інтернеті.
“У зв’язку з тим, що діти проводять більше часу в Інтернеті, життєво важливо, щоб ми захищали їх від нездорової реклами”, – сказала парламентська заступниця міністра охорони здоров’я Джо Черчилль.
Аналіз, проведений урядом, показав, що майже половина всієї телевізійної реклами їжі, показаної за місяць у 2019 році, була присвячена нездоровій їжі.
Асоціація новин і засобів масової інформації заявила, що дуже розчарована цим рішенням, оскільки неясно, чи було виявлено зв’язок між рекламою і дитячим ожирінням.
- У Великій Британії Управління щодо стандартів реклами заявило про те, що бренд Max Mara опублікував в журналі Sunday Times “безвідповідальну рекламу” з зображенням занадто худої моделі. Рекламу заборонили.