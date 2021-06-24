Велика Британія заборонить показ реклами нездорової їжі на телебаченні протягом дня і в Інтернеті в рамках кампанії з боротьби з ожирінням і заохочення до здорового харчування.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Нові правила, які набудуть чинності наприкінці наступного року, покликані змінити нинішню тенденцію, коли кожна третя дитина залишає початкову школу з надмірною вагою або ожирінням, але вони викликали гнівну реакцію з боку деяких медіагрупа.

Згідно з планом, реклама продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру буде заборонена до показу на телебаченні до 21:00. Також буде заборонено користуватися платними майданчиками в Інтернеті.

“У зв’язку з тим, що діти проводять більше часу в Інтернеті, життєво важливо, щоб ми захищали їх від нездорової реклами”, – сказала парламентська заступниця міністра охорони здоров’я Джо Черчилль.

Аналіз, проведений урядом, показав, що майже половина всієї телевізійної реклами їжі, показаної за місяць у 2019 році, була присвячена нездоровій їжі.

Асоціація новин і засобів масової інформації заявила, що дуже розчарована цим рішенням, оскільки неясно, чи було виявлено зв’язок між рекламою і дитячим ожирінням.