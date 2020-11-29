Про це повідомляється на сайті уряду країни.
Вакцина Moderna відповідає суворим стандартам безпеки та ефективності незалежного регулюючого органу Британії з лікарських засобів, Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA).
Ця угода – частина стратегії уряду з розробки портфеля перспективних вакцин-кандидатів. На даний час уряд отримав 357 мільйонів доз вакцини від 7 різних розробників, що дає найкращі шанси захисту від коронавірусу вже найближчим часом.
- Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у країнах Євросоюзу вакцинація проти коронавірусу COVID-19 може розпочатися вже до кінця грудня 2020 року.