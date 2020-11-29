Уряд Великобританії підписав договір на поставку ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Вакцина Moderna відповідає суворим стандартам безпеки та ефективності незалежного регулюючого органу Британії з лікарських засобів, Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA).

Ця угода – частина стратегії уряду з розробки портфеля перспективних вакцин-кандидатів. На даний час уряд отримав 357 мільйонів доз вакцини від 7 різних розробників, що дає найкращі шанси захисту від коронавірусу вже найближчим часом.