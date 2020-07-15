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Британія заборонила використання 5G-обладнання Huawei

Уряд Великобританії заборонив китайській телекомунікаційній компанії Huawei брати участь в створенні інфраструктури для мереж 5G.

Середа, 15 липня 2020, 22:55

Про це повідомляє телеканал CNN.

Вже встановлене обладнання Huawei має бути демонтовано до 2027 г. З кінця 2020 р оператори повинні будуть відмовитися від покупки устаткування Huawei, пізніше буде прийнятий закон, який зробить такі закупівлі незаконними, заявив міністр по цифровому розвитку, культурі, медіа та спорту Олівер Доуден.

Він визнав, що з розгортанням 5G будуть затримки мінімум на рік.

Перегляд можливості використання обладнання Huawei для розгортання 5G-мереж в Великобританії стався після того, як влада США ввела санкції відносно китайської компанії, яка була визнана загрозою національній безпеці.

“Після того, як США ввели санкції проти Huawei, а наші експерти в області кібертехнологій оновили свої технічні рекомендації, уряд вирішив, що необхідно заборонити участь Huawei в наших мережах 5G”, – додав міністр.

Хоча раніше уряд Великобританії не заперечував проти використання обладнання Huawei, але останнім часом його точка зору змінилася. Тепер же крім сфери мобільного зв’язку нові обмеження будуть поширюватися і на широкосмугове обладнання Huawei. Однак для нього передбачений 2-річний перехідний період, що дозволить місцевим компаніям диверсифікувати постачальників.

Саме китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію в шпигунстві для Пекіна.

  • Раніше у Білому домі прийняли рішення не видавати американським компаніям ліцензії для відновлення співпраці з китайською компанією Huawei при закупівлі технологічного обладнання.
Теги: Великобританія, 5G, Huawei

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