Британка Ангела Шлегель розповіла, як зараження коронавірусом врятувало її життя, адже саме під час лікування від COVID-19 у неї виявили небезпечну серцеву патологію.

Про це повідомляє британська телерадікомпанія BBC.

Шлегель госпіталізували на 11 день після появи симптомів захворювання COVID-19.

Перебуваючи в реанімації в лондонській лікарні, у жінки виявили серцеву патологію, яка, за словами медиків, могла бути небезпечною.

“Я була вражена, коли мені сказали, що моє серце працює не як слід”, – розповіла 36-річна Шлегель.

22 березня жінку госпіталізували в лікарню, де рентген показав рідина навколо легенів і серця.

Її перевели в іншу лікарню, де діагностували еозинофільний гранулематоз з поліангіїтом (EGPA) – захворювання, яке може вражати серце, суглоби, легені і нерви.

Шлегель зазначила, що вже два роки ходила по лікарях з астмою, але навіть не підозрювала, що має проблеми з серцем.

“Якби мені так і не діагностували EGPA, я би могла просто померти. Через коронавірус мій організм і серце зазнали сильного стресу, і за словами лікарів, це прискорило розвиток мого EPGA. Це врятувало мені життя у довгостроковій перспективі, але в короткостроковій коронавірус мене мало не вбив”, – розповіла Ангела Шлегель.