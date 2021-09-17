Британська компанія Spacebit планує доставити на Місяць прапор України в рамках місії, запланованої на весну 2022 року.

Про це повідомили в пресслужбі “Укроборонпрому”.

Український прапор надрукують на 3D-принтері з титану.

Варто зазначити, що українська компанія “Меридіан” імені С. П. Корольова приєдналася до британської місії. Старт заплановано на весну 2022 року.

Під час місії планується доставити на Місяць обладнання для вивчення ґрунту, вивчення відібраних зразків, збору інформації про теплові властивості та магнітне поле природного супутника Землі.

Стосовно жовто-блакитного прапора, його надрукують на 3D-принтері з українського титану. При цьому, використають спеціальну технологію “зеленого” чи безвідходного виробництва.

Український прапор та все перелічене обладнання планують доставити на великий кратер Lacus Mortis, а потім — до темної плями Oceanus Procellarum.

Загалом, ця місія на Місяць — частина програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).