Британська поліція конфіскувала криптовалюту на рекордну суму в 180 мільйонів фунтів стерлінгів (408 мільйонів доларів), пов'язану з відмиванням грошей в міжнародному масштабі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і міжнародне інформагентство Reuters.

Це найбільша конфіскація в Великобританії, яка побила попередній рекорд, встановлений 24 червня, коли було вилучено 114 мільйонів фунтів стерлінгів криптовалюти.

“У той час як готівка і раніше залишається “главою” кримінального світу, у міру розвитку цифрових платформ ми все частіше бачимо організованих злочинців, які використовують криптовалюту для відмивання своїх брудних грошей”, – сказав заступник помічника комісара столичної поліції Грем Макналті.

39-річна жінка була арештована за підозрою у відмиванні грошей після того, як був виявлений перший видобуток, і була допитана в зв’язку з виявленням 180 мільйонів фунтів стерлінгів.

Оскільки криптовалюти в значній мірі анонімні, зручні і глобальні за своєю природою, деякі з найбільших злочинних угруповань в світі зробили великі ставки на них як на спосіб відмивання грошей.