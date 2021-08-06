Про це повідомляє телеканал CNN.
Розслідування злочинів на ґрунті ненависті після расистських коментарів на адресу деяких чорношкірих гравців Англії було розпочато після гри 11 липня.
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Всього було отримано понад 600 повідомлень від приватних осіб, благодійних організацій, клубів та інших організацій. За даними UKFPU, 207 з них визнані злочинними за своїм характером.
З цих 207 повідомлень 123 акаунта належали особам за межами Великобританії, і британська поліція повідомила, що ці дані обробляються і передаються до відповідних країни для вжиття заходів.
Наразі було виявлено, що 34 акаунта були зареєстровані в Великобританії, і 11 з їх власників вже заарештовані.
Шквал расистських висловлювань в соціальних мережах був націлений на гравців збірної Англії Маркуса Решфорда, Джейдон Санчо і Букайо Сака після того, як вони не забили пенальті в серії пенальті в кінці фіналу Євро-2020 в минулому місяці.
Це викликало широке засудження з боку Англійської футбольної асоціації, менеджера команди Гарета Саутгейта і прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
- 13 липня УЄФА порушив дисциплінарне провадження проти збірної Англії через поведінку вболівальників під час фінального матчу Євро-2020, який проходив на стадіоні Вемблі у Лондоні.