Британська поліція заарештувала 11 осіб в зв'язку з расистськими образами щодо англійських футболістів в соціальних мережах після фінальної поразки команді Італії на Євро-2020.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Розслідування злочинів на ґрунті ненависті після расистських коментарів на адресу деяких чорношкірих гравців Англії було розпочато після гри 11 липня.

Всього було отримано понад 600 повідомлень від приватних осіб, благодійних організацій, клубів та інших організацій. За даними UKFPU, 207 з них визнані злочинними за своїм характером.

З цих 207 повідомлень 123 акаунта належали особам за межами Великобританії, і британська поліція повідомила, що ці дані обробляються і передаються до відповідних країни для вжиття заходів.

Наразі було виявлено, що 34 акаунта були зареєстровані в Великобританії, і 11 з їх власників вже заарештовані.

Шквал расистських висловлювань в соціальних мережах був націлений на гравців збірної Англії Маркуса Решфорда, Джейдон Санчо і Букайо Сака після того, як вони не забили пенальті в серії пенальті в кінці фіналу Євро-2020 в минулому місяці.

Це викликало широке засудження з боку Англійської футбольної асоціації, менеджера команди Гарета Саутгейта і прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.