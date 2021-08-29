Філіпа Перрі, британська психотерапевтка і авторка книг на тему психології, розповіла, розповіла, чому виникає почуття провини, коли ви когось образили, і як його подолати, навіть якщо вас пробачили.

Про це пише британське видання The Guardian.

Мама дев’ятирічного хлопчика прислала Перрі лист свого сина, який фізично образив свого шкільного друга. У листі хлопчик розповідає, що попросив у друга вибачення і той його пробачив, але почуття провини все ще залишилося.

“Деякий час тому мій син у школі фізично образив друга. Вчитель зупинив ситуацію. Друг пробачив сина і навіть запросив на вечірку з нагоди дня народження, але той випадок не дає спокою моєму синові. Він все ще погано себе почуває і дуже переживає з цього приводу. Те, що мій син зробив, зовсім на нього не схоже, і він не може пояснити, чому це зробив”, – написала мама хлопчика.

Далі вона прикріпила лист свого сина, який розповів про те, що трапилося.

“Я дев’ятирічний хлопчик. Кілька місяців тому я образив свого друга, міцно стиснувши його шию. Не знаю чому. Може, я перевтомився. Тепер я глибоко жалкую про це і з тих пір відчуваю себе винуватим майже кожен день. Я вибачився і продовжую вибачатися. Хлопчик, якому я завдав болю, швидко пробачив мене, але я, здається, не можу пробачити себе. Я не релігійний, тому я не можу говорити з Богом і просити у нього вибачення. Після того, як це сталося, я був дуже засмучений, але ці почуття накопичувалися в мені. Іноді, коли я думаю про це, у мене болить живіт. Пишу в надії, що ви скажете мені, як бути далі”.

Відповідь Філіппи:

“Так, всемогутній Бог, що володіє силою пробачати, все простить, але ти не є релігійним, тому ми забудемо про це.

Ніхто з нас не може бути хорошим постійно. Сором і провина – це неприємні відчуття, але цілком хороші почуття, тому що вони нагадують нам, що ми зробили щось погане і не варто робити цього знову. Іноді ми експериментуємо, тоді експеримент обертається катастрофою, а потім ми розуміємо, що це не найкращий спосіб так себе поводити.

Можна уявити собі, що у людей є два мозки – мозок тварини і розумний мозок.

У надзвичайних ситуаціях, наприклад, коли ви виходите на дорогу, не дивлячись, саме ваш тваринний (інстинктивний) мозок змушує вас стрибнути на тротуар до того, як автобус зіб’є вас. Нам потрібен наш тваринний мозок, оскільки іноді нам потрібно діяти інстинктивно, перш ніж ми зможемо усвідомити, що відбувається. У немовлят майже повністю тваринний мозок, а потім, дитина росте, він вчиться, коли йому потрібно перебувати в тваринному режимі, а коли – в режимі розумних міркувань. Іноді мозок тварин бере верх над нами. Дітям дозволено робити ці помилки. Помилки допомагають нам вчитися. Ось чому, коли ми маленькі, у нас є дорослі, які піклуються про нас, тому що чекають від нас помилок. Тобі і твоєму другові пощастило, тому що поруч був учитель, який сказав “стоп”.

Ти відразу зрозумів – коли вчитель зупинив вас, – що вам не слід завдавати болю своєму другові. Я називаю це перемогою. Я впевнена, що твій вчитель і твоя мама будуть продовжувати допомагати тобі вчитися.

Твою маму набагато більше турбує не те, що ти образив друга, а то, що ти не можеш пробачити себе.

Важливо, щоб ти сказав собі, що ти людина, а люди роблять помилки, і саме так ми вчимося. Навіть у дорослих іноді бере гору мозок тварин – тримаю парі, мамі доводилося не один раз вибачатися. Коли ти помічаєш, що нервуєш або стурбований, дозволь розумного мозку проаналізувати ситуацію, і може виявитися, що для тривоги і почуття провини зовсім не має місця . І це нормально – плакати чи кричати і дати волю своїм почуттям.

Коли ти говориш, що перевтомився, я підозрюю, що це виходить від дорослого. Дорослі дуже люблять це пояснення.

Тебе друг дражнив? Або ж ти відчував, що на тебе тиснуть, і єдиний спосіб висловити або знайти полегшення на той момент – це здавити шию друга. Краще було б в той момент щось голосно крикнути другові, замість того, щоб зробити те, що ти зробив. Спробуй зараз прокричати це в свою подушку і подивися, чи не відчуєш ти себе краще.

Це складно, але саме це добре – висловити почуття словами до того, як гору візьме тваринний мозок. Розмова знімає цей тиск”.