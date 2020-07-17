Британська принцеса Беатріс вийшла заміж за свого коханого – бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці.

Про це інформує британське агентство ВВС з посиланням на повідомлення Букінгемського палацу.

Таємна церемонія одруження відбулася вранці 17 липня в каплиці Всіх Святих на території королівської резиденції Роял-лодж у Віндзорі.

На церемонії були присутні королева Великої Британії Єлизавета II зі своїм чоловіком Філіпом, герцогом Единбурзьким, і близькі члени родини. Загалом було близько 20 гостей.

Весілля було проведено відповідно до усіх державних директив та необхідних заходів безпеки.

“Приватна церемонія одруження принцеси Беатріс і містера Едоардо Мапеллі Моцці відбулася о 11:00 ранку в п’ятницю, 17 липня в Королівській каплиці Всіх Святих в Роял-лодж у Віндзорі. У невеликій церемонії взяли участь королева, герцог Единбурзький і близькі родичі. Весілля відбулося відповідно до всіх урядових вказівок”, – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу, яке опублікувало видання The Telegraph.

Спочатку 31-річна принцеса і 35-річний бізнесмен планували одружитися 29 травня в Королівській каплиці в Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Але спалах коронавірусу змінив їхні плани.

Принцеса Беатріс – старша донька герцога Йоркського Ендрю (другого сина і третьої дитини в родині королеви Єлизавети II та Філіпа, герцога Единбурзького) й Сари Фергюсон. Вона є дев’ятою за порядком в лінії успадкування престолу.

Про стосунки Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці стало відомо восени 2018 року. Їхні сім’ї знайомі багато років.

Пара заручилася під час поїздки в Італію у вересні минулого року.

Едоардо Мапеллі Моцці належить до італійської аристократії й має титул графа. У нього є маленький син від попередніх стосунків з архітектором Дарою Хуанг.