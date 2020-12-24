Керівники Національної служби охорони здоров'я Великобританії закликали прем'єр-міністра Бориса Джонсона продовжити перехідний період Brexit на місяць, оскільки вихід без угоди може поставити під загрозу здоров'я пацієнтів під час кризи COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Медики заявили в листі Конфедерації NHS, що затримка на місяць виведе службу охорони здоров’я з “безпосередньої небезпечної зони” і дозволить NHS зосередитися на боротьбі з пандемією, не стикаючись з деструктивними змінами в разі виходу Британії з ЄС без нової торгової угоди.

Також, на їхню думку, необхідні жорсткі дії, аналогічні новими правилами рівня 4.

“На даний час в лікарні з Covid-19 знаходиться близько 19 000 пацієнтів, що близько до піку першої хвилі, і до свят ситуація погіршується”, – пишуть медики.

Керівники охорони здоров’я заявили, що NHS зіткнулося з необхідністю внести суттєві корективи в короткий проміжок часу, оскільки нові правила, керівництва та інформація будуть введені з 1 січня без угоди.

“З огляду на те, що ми знаходимося в декількох днях від краю обриву, ми наполегливо рекомендуємо вам продовжити перехідний період на місяць, подарувавши NHS кілька дорогоцінних додаткових тижнів і дозволивши Великобританії покинути ЄС після річного перехідного періоду”, – йдеться в заяві.

Як відомо, минулого тижня у Великій Британії заявили про поширення нового штаму коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертельний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.

Після цієї заяви ряд країн Європи тимчасово призупинили сполучення з Великою Британією.

Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.