Про це пише The Guardian.

Над препаратом також працювали вчені англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Очікується, що ліки зможуть забезпечити миттєвий імунітет проти вірусу і захищати від COVID-19 від 6 до 12 місяців.

У дослідженні беруть участь Лікарня Юніверсіті Коледж (UCLH), кілька інших британських лікарень і мережа з 100 центрів по всьому світу. У цьому місяці UCLH став першим центром в світі, який набирав пацієнтів в рандомізоване контрольне дослідження і давав їм уколи або плацебо.

“На сьогоднішній день ми зробили ін’єкцію 10 учасникам – співробітникам, студентам та іншим людям, які зазнали впливу вірусу вдома, в медичних установах або в студентських гуртожитках”, – говорить доктор Кетрін Хуліхан, вірусолог з трасту Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS).

Учасники випробування отримують його у вигляді двох доз. Він може бути доступний вже в березні або квітні, якщо він буде схвалений регулюючим органом з лікарських засобів.