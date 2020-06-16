Британські вчені заявили, що дексаметазон може допомогти врятувати життя багатьох тяжкохворих пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус.

Про це повідомляється у матеріалі британської служби BBC.

Уточнюється, що дексаметазон є недорогими та широко поширеними ліками.

За словами британських експертів, лікування невеликими дозами стероїду станом на сьогодні є головним проривом у боротьбі з коронавірусом.

“Це на третину зменшує смертельні ризики для пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легенів і на одну п’яту для тих, хто перебуває на кисні”, – йдеться в статті.

Згідно з підрахунками дослідників, використання дексаметазону для лікування коронавірусу з самого початку епідемії могло б врятувати 5000 життів. При цьому дешевизна препарату робить його доступним для жителів бідних країн з великою кількістю випадків зараження коронавірусом.

В даний момент препарат використовують для зняття запалення і зупинки ураження імунної системи. Вчені з’ясували, що препарат здатний допомогти мінімізувати втрати для організму від гіперактивації імунітету при боротьбі з коронавірусом.

Гіперактивація імунітету небезпечна тим, що викликає “цитокіновий шторм”, який може привести до летального результату.

“Поки це єдиний препарат, який допоміг значно знизити ризик летального результату. Це великий прорив”, – заявив експерт Пітер Хорбі.

При цьому наголошується, що дексаметазон не допомагає людям, які легко переносять коронавірус. Тим, у кого не ускладнюється дихання.

Дексаметазон використовується з ранніх 60-х років для лікування різних захворювань, серед яких астма чи артрит.