Вчені Королівського коледжу Лондона заявили, що існує шість основних форм захворювання, що викликається коронавірусом.

Про це повідомляє Sky News.

Дослідники відзначили, що кожна форма відрізняється один від одної симптомами і дозволяє визначити ризик розвитку серйозних ускладнень.

Люди з першими і другими формами, які вчені називають “грипоподібні”, мають головний біль, можливу втрату нюху, кашель, біль у горлі. Якщо при першій групі можуть бути також і м’язові болі, болі в грудях, але відсутні лихоманка, то при другій групі вірогідні хрипота, лихоманка і втрата апетиту.

Третя форма ( “шлунково-кишкова”) означає, що коронавірус впливає на появу діареї, втрату апетиту, болю в грудях. При цьому відсутній кашель.

У людей з четвертою групою ( “втома”) наступні симптоми: головний біль, втрата нюху, кашель, лихоманка, хрипота, біль в грудях, постійне нездужання і втома.

П’яту і шосту форму вчені вважають важкими випадками. П’яту вони називають “сплутаністю свідомості”. Ця форма характеризується головними болями, відсутністю нюху і апетиту, наявністю кашлю, лихоманки, болю в горлі та грудях, втоми, хрипоти і сплутаності свідомості.

Заключна форма – шоста (або “дихальна”) відрізняється головним болем, лихоманкою, відсутністю нюху і апетиту, наявністю діареї, задишки, болів у животі, горлі та грудях. Крім того, є сплутаність свідомості, м’язові болі і хрипота.

Британські експерти впевнені, що їх дослідження стане проривом у вивченні COVID-19 і серйозно вплине на лікування людей в разі нової хвилі інфекції.