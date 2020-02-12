Фахівці з Кембриджського і Ексетерського університетів з'ясували, що рівень тестостерону впливає на ризик розвитку раку і цукрового діабету.

Про це повідомляється на порталі MedicalXpress.

Дослідники виявили, що підвищений рівень статевого гормону є не наслідком хвороби, а однією з її причин. Так, у жінок високий рівень тестостерону на 37% підвищує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу та на 51% – синдрому полікістозних яєчників.

У той же час, чоловіків при високому рівні тестостерону ризик розвитку діабету 2 типу знижується на 14%. Крім того, високий рівень тестостерону збільшує ризик розвитку раку молочної залози і ендометрії у жінок і раку простати у чоловіків.

Щоб отримати ці результати, дослідники вивчили ДНК 425 097 чоловіків і жінок. Вони виявили 2571 генетичних варіантів, які пов’язані з рівнем тестостерону в крові. Після цього вони проаналізували, чим хворіють люди з генетично зумовленим підвищеним рівнем цього гормону.

“Наші результати дають унікальну інформацію про вплив тестостерону на розвиток захворювань. Зокрема, вони наголошують на важливості розгляду чоловіків і жінок окремо в дослідженнях, оскільки ми побачили протилежні результати впливу тестостерону на діабет”, – розповіла провідний автор Кетрін Рут (Catherine Ruth).