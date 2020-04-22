Британський бігун "піднявся і спустився на Еверест", при цьому піднімаючись і спускаючись сходами свого будинку.

Про це повідомляє Trail Running Magazine.

Уточнюється, що британець Метт Хірн 381 раз піднявся пожежними сходами свого будинку без зупинок, щоб підтримувати себе у формі під час карантину.

Таким чином спортсмен подолав дистанцію підйому і спуску на найвищу точку планету — гору Еверест.

Уточнюється, що для здійснення 381 підйому по сходах Метту знадобилося 28 годин.

Також повідомляється, що за весь цей час бігун зустрів на сходах всього лише вісім людей.

“Мої ноги відчували себе точно так само, як і після великого гірського ультрамарафону. Це, напевно, одна з найскладніших речей, які я зробив”, – сказав спортсмен.

Водночас метою бігуна також був збір грошей на благодійність. В результаті йому вдалося зібрати 4000 фунтів.