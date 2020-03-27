Британський співак та діджей Tom Misch опублікував кліп на пісню Кyiv. Ролик був знятий в українській столиці.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі музиканта.

Сам музикант назвав його “імпровізованою п’єсою” та розповів, що відеоряд для ролика був знятий в Києві під час роботи над кліпом на пісню Lift Off, що був оприлюднений ним двома тижнями раніше.

“Після запису Lift Off ще залишилася плівка та ми вирішили просто познімати і подивитися, що вийде… Так вийшла [композиція] Кyiv, повністю імпровізована п’єса”, — зазначив співак.

Ролик записано Tom Misch спільно з джазменом Yussef Dayes. Планується, що пісня Кyiv увійде в спільний альбом артистів What Kinda Music. Реліз альбому запланований на 24 квітня

<noscript><iframe title="Tom Misch & Yussef Dayes - Kyiv (feat. Rocco Palladino) - [Live]" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/a7hNEbdcHjE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>