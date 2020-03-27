Ролик опубліковано на Youtube-каналі музиканта.
Сам музикант назвав його “імпровізованою п’єсою” та розповів, що відеоряд для ролика був знятий в Києві під час роботи над кліпом на пісню Lift Off, що був оприлюднений ним двома тижнями раніше.
“Після запису Lift Off ще залишилася плівка та ми вирішили просто познімати і подивитися, що вийде… Так вийшла [композиція] Кyiv, повністю імпровізована п’єса”, — зазначив співак.
Ролик записано Tom Misch спільно з джазменом Yussef Dayes. Планується, що пісня Кyiv увійде в спільний альбом артистів What Kinda Music. Реліз альбому запланований на 24 квітня
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