Ролик опубліковано на Youtube-каналі музиканта.

Сам музикант назвав його “імпровізованою п’єсою” та розповів, що відеоряд для ролика був знятий в Києві під час роботи над кліпом на пісню Lift Off, що був оприлюднений ним двома тижнями раніше.

“Після запису Lift Off ще залишилася плівка та ми вирішили просто познімати і подивитися, що вийде… Так вийшла [композиція] Кyiv, повністю імпровізована п’єса”, — зазначив співак.

Ролик записано Tom Misch спільно з джазменом Yussef Dayes. Планується, що пісня Кyiv увійде в спільний альбом артистів What Kinda Music. Реліз альбому запланований на 24 квітня