Про це йдеться в розслідуванні The Sunday Times.

В їх розслідуванні були показані кадри, на яких принц Майкл, двоюрідний брат королеви Єлизавети II, зустрічається з журналістами, які працюють під прикриттям. Під час зустрічі репортерам, які видавали себе за представників приватної компанії, повідомили, що принца можна найняти, щоб той замовив за клієнтів слово перед Кремлем.

У той же час сам Майкл Кентський відкидає звинувачення, а його офіційний представник заявив, що принц не зустрічався з Путіним з 2003 року. Але журналісти відзначають, що його друг і бізнес-партнер маркіз Редінг стверджував, що принц надає послуги “на конфіденційній основі” і зможе знайти підхід до оточення Путіна, щоб допустити компанію на російський ринок.

Почавши переговори, принц Майкл запевнив своїх контрагентів, що у нього давні зв’язки з Росією і він “може принести певну користь”, оскільки російський президент нагородив його орденом Дружби, “однією з найпрестижніших нагород Кремля”.

На сайті президента Росії дійсно є указ, який підтверджує цей факт – нагорода була вручена принцу в 2009 році, коли країною керував Дмитро Медведєв.

“Я ніколи раніше не мав справ з золотом, і ця ідея мене дуже радує”, – цитує видання слова принца.

За словами Редінга, принц міг би взяти за п’ятиденну подорож до Росії близько 50 тис. фунтів. Розслідувачі зазначають, що Майкл був готовий за 200 тисяч доларів записати відеозвернення з рекомендацією.

 

Як повідомляє видання, пізніше маркіз Редінг відправив журналістам електронного листа, в якому він висловлює жаль щодо зайвої відкритості з приводу зв’язків з Росією. У листі сказано, що будь-які угоди ще повинні будуть схвалити радники принца, щоб забезпечити коректність того, що відбувається.

Також Редінг направив в газету лист, в якому заявив, що під час зустрічі з репортерами зробив помилку і “зробив нереалістичні обіцянки”, з приводу чого він “щиро жалкує”.

Зазначимо, Майкл Кентський не є членом королівської сім’ї, на яких покладені офіційні обов’язки. Але в минулому він виконував функції представника королеви і в цьому статусі брав участь приблизно в 200 заходах на рік. Він не отримує державне фінансування і не стоїть у черзі на британський престол.

За інформацією на сайті принца Майкла, він бере участь в роботі понад 100 благодійних фондів та організацій. Серед них є фонди, що працюють в Росії, Майкла також називали покровителем Російсько-британської торгової палати.

Російська преса неодноразово повідомляла про візити принца в Росію. Так, в листопаді 2018 року Майкл Кентський виступив з вітальною промовою на відкритті інвестиційного форуму Russia TALK, який був організований Торгово-промисловою палатою Росії і Російсько-британської торгової палатою.