Про це повідомляється на сайті Collins.

“Локдаун”, міра стримування, що застосовується урядами по всьому світу щоб зменшити поширення COVID-19, була названа словом 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Лексикографи вибрали це слово тому, що ситуація, пов’язана з пандемією, об’єднала мільярди людей по всьому світу.

Зазначається, що Collins зареєстрував понад чверть мільйона випадків вживання слова “локдаун” протягом 2020 року порівняно з 4000 в попередньому році.

Додамо, що в шорт-лист слів року входили також інші слова, пов’язані з пандемією: коронавірус, соціальна дистанція, самоізоляція і відпустка без утримання.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS

— Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020