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Британський суд відмовив США в екстрадиції засновника WikiLeaks Ассанжа через ризик самогубства

Суддя Центрального кримінального суду Лондона відхилила запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа правоохоронним органам США, оскільки це "може завдати непоправної шкоди його психічному здоров'ю і привести до самогубства".

Понеділок, 4 січня 2021, 14:11

Фото: Reuters

Про це повідомляє BBC.

Окружна суддя Ванесса Барайцер постановила, що ізоляція, в якій Ассанж опиниться в США, може мати на нього гнітючий вплив і привести до самогубства.

Вона виклала докази його самоповреждений і суїцидальних думок.

“Загальне враження – це депресивна людина у відчаї, яка побоюється за своє майбутнє. Він утримувався в умовах майже повної ізоляції без захисних факторів, які обмежували б ризик самоушкодження у в’язниці Белмарш. Я переконана, що умови утримання в США не завадять Ассанжу знайти спосіб накласти на себе руки. З цієї причини я вирішила, що екстрадиція може заподіяти йому моральну шкоду, і наказую його випустити”, – заявила суддя.

За словами його адвокатів, в разі засудження в США Ассанжу загрожує до 175 років в’язниці. Однак уряд США заявив, що вирок, швидше за все, складе від чотирьох до шести років.

Влада США заявила, що рішення буде оскаржене.

Ассанжу пред’явлено звинувачення по 18 пунктам з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США з метою отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks в 2010 і 2011 роках.

З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у  посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває  у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.

  • У червні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що підписав запит на екстрадицію Джуліана Ассанжа до  США.
  • Британський суд призначив слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США на 25 лютого 2020 року.
  • У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.

 

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