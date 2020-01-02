Британський журнал Good Housekeeping розповів про Крим, як про частину РФ, та запропонував читачам відвідати його, скориставшись залізничним сполученням з Росією.

Про це повідомило в твітер посольство України в Великобританії.

Повідомляється, що в одному з номерів журналу в колонці “Невивчена Європа” з’явилася пропозиція відвідати “Росію за доступними тарифами”, зокрема — незаконно анексований Кримський півострів. Потрапити на територію Криму редакція журналу запропонувала, скориставшись залізничним сполученням з Росії, незаконно побудованим окупаційною владою.

“У цьому році ви можете подорожувати всією Росією, Білоруссю й далі на Кримський півострів на поїзді. 17-денний тур пройде в Новгороді, одному з найстаріших міст Росії, Херсонесі, який вважається найповнішим давньогрецьким поселенням, та перетне новий залізничний міст з Росії до Криму”, — йдеться в матеріалі.

У відповідь на це посольство України в Великобританії нагадало, що Крим знаходиться під військовою окупацією, і наполегливо рекомендувало редакції журналу не обманювати читачів.

“Не вводьте своїх читачів в оману! Безсумнівно, Криму вартує того, щоб увійти в число найпопулярніших напрямків 2020 року, але це територія, що знаходиться під військовою окупацією”, — наголосили дипломати.