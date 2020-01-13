Відповідна стаття була опублікована виданням 11–го січня 2019 го року.
“Небесне явище в селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія“, – написано в матеріалі.
Українські користувачі Facebook вже обурилися публікацією.
Зокрема, користувачі звертаються до посольства Великобританії в Україні з вимогами пояснити офіційну позицію держави.
Міністерство закордонних справ України скерувало російській стороні ноту протесту через черговий візит президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексований півострів.
- 8 січня, президент Росії Володимир Путін перебував з офіційним візитом у Стамбулі.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що Туреччина порушить перед Росією питання деокупації українських територій.