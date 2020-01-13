Популярне британське видання Daily Mail в своїй статті про місячне затемнення назвало Крим частиною Росії.

Відповідна стаття була опублікована виданням 11–го січня 2019 го року.

“Небесне явище в селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія“, – написано в матеріалі.

Українські користувачі Facebook вже обурилися публікацією.

Зокрема, користувачі звертаються до посольства Великобританії в Україні з вимогами пояснити офіційну позицію держави.

Міністерство закордонних справ України скерувало російській стороні ноту протесту через черговий візит президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексований півострів.