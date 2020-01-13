Відповідна стаття була опублікована виданням 11го січня 2019 го року.

Небесне явище в селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія, написано в матеріалі.

Українські користувачі Facebook вже обурилися публікацією.

Зокрема, користувачі звертаються до посольства Великобританії в Україні з вимогами пояснити офіційну позицію держави.

Міністерство закордонних справ України скерувало  російській стороні ноту протесту  через черговий візит  президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексований півострів.

  • 8 січня, президент Росії Володимир Путін перебував  з офіційним візитом у  Стамбулі.
  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що Туреччина порушить  перед Росією питання деокупації українських територій.