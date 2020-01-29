Одна із найбільших авіакомпаній, національний авіаперевізник Великобританії British Airways призупинила всі прямі рейси на материкову частину Китаю у зв'язку зі смертельним коронавірусом.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Зокрема, авіакомпанія призупинила бронювання на своєму веб-сайті місць на прямі рейси з Лондона до Пекіна і Шанхаю до березня.

Таке рішення було ухвалено після того, як Міністерство закордонних справ Великобританії рекомендувало британським громадянам утриматися від відвідування Китаю у зв’язку зі спалахом вірусу.

Представник авіакомпанії уточнив, що в British Airways “оцінюють ситуацію”.

“Ми приносимо вибачення клієнтам за доставлені незручності, але безпека наших клієнтів і команди завжди є нашим пріоритетом”, – наголошується в заяві авіакомпанії.

Тим часом уряд Великобританії організовує евакуацію британців із міста Ухань і провінції Хубей. У цьому регіоні знаходяться до 300 громадян Британії.

Раніше інші світові авіакомпанії, в тому числі United Airlines, Air Canada і Cathay Pacific Airways, також скасували деякі рейси в Китай.

Варто відзначити, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією на материковому Китаї досягла 5974, що переч яку загинуло майже 800 людей у всьому світі.

Кількість смертей від коронавірусу 2019-nCoV зросла до 132.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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