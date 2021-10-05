Про це повідомляє британський таблоїд The Mirror.

Попзірка планує своє весілля наприкінці листопада, аби встигнути до свого 40-річчя (2 грудня).

Церемонію провести планують на Гаваях. Серед гостей будуть родина Кардаш’ян, Шер, Мадонна, Майлі Сайрус і Періс Гілтон.

Що відомо про обранця Брітні?

Сем Асгарі – 27-річний інстаблогер, персональний тренер і спортсмен. З майбутньою нареченою він познайомився у 2016 році під час знімання кліпу на пісню “Slumber Party”. А у 2017 їх уже бачили разом.

13 вересня 2021 року у розпал боротьби Брітні Спірс за визволення з-під опіки батька Асгарі зробив їй пропозицію – і зірка її прийняла.

На своїй сторінці в Instagram щаслива наречена продемонструвала обручку з діамантом розміром 4 карати. Всередині каблучки є гравіювання “Левиця” – саме так Сем Асгарі називає Брітні. Дизайн обручки належить компанії “Forever Diamonds NY” і на їхньому вебсайті цей перстень з таким дизайном і детальним описом до нього уже називається “Брітні”.

Forever Diamonds NY

  • Нагадаємо, що 30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.
  • Після відсторонення судом США батька від опіки над нею, Брітні Спірс поділилася своїми оголеними фото.
  • У цей час вийшов  документальний фільм про життя Брітні Спірс від телекомпанії CNN – “Toxic: Britney Spears’ Battle For Freedom”.  Співачка бурхливо відреагувала.