Про це повідомляє британський таблоїд The Mirror.

Попзірка планує своє весілля наприкінці листопада, аби встигнути до свого 40-річчя (2 грудня).

Церемонію провести планують на Гаваях. Серед гостей будуть родина Кардаш’ян, Шер, Мадонна, Майлі Сайрус і Періс Гілтон.

Що відомо про обранця Брітні?

Сем Асгарі – 27-річний інстаблогер, персональний тренер і спортсмен. З майбутньою нареченою він познайомився у 2016 році під час знімання кліпу на пісню “Slumber Party”. А у 2017 їх уже бачили разом.

13 вересня 2021 року у розпал боротьби Брітні Спірс за визволення з-під опіки батька Асгарі зробив їй пропозицію – і зірка її прийняла.

На своїй сторінці в Instagram щаслива наречена продемонструвала обручку з діамантом розміром 4 карати. Всередині каблучки є гравіювання “Левиця” – саме так Сем Асгарі називає Брітні. Дизайн обручки належить компанії “Forever Diamonds NY” і на їхньому вебсайті цей перстень з таким дизайном і детальним описом до нього уже називається “Брітні”.